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Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
564
Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х
Як живе Сестричка Віка в США

Легенда української рок-сцени 90-х Вікторія Врадій, більш відома публіці під псевдонімом Сестричка Віка, показала, як облаштувала своє життя у США. Наразі колишня артистка мешкає у квартирі в Каліфорнії, інтер'єр якої наситила такою великою кількістю цікавих деталей, що їх можна розглядати протягом не однієї години.

Що цікаво, не обійшлося в нерухомості Сестрички Віки й без українських символів. На вхідних дверях вона розмістила наліпку синьо-жовтого прапора із зображенням герба в центрі. Детальніше роздивитися квартиру зірки 90-х можна в інтерв'ю, яке вона дала молодшій колезі по цеху Христині Соловій.

Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х

На дверях у нерухомості Врадій є зображення українського прапора. Джерело: Скриншот

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У нерухомості Вікторії Врадій досить гармонійно поєднуються контрастні кольори: яскраво-зелена стіна біля дверей увиразнює бежеві відтінки, які переважають в решті інтер'єру. По центру просторої кімнати співачка розмістила диван із великою кількістю подушок та пледом, а перед ним – невеликий столик, на якому зберігає різну канцелярію.

Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х

В інтер'єрі квартири Врадій багато деталей. Джерело: Скриншот

Позаду цієї зони можна помітити кухню. Сестричка Віка має вдома досить велику кількість посуду та різного приладдя для приготування їжі, тож розставила ці речі не лише у шафі, а й на столі.

Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х

Сестричка Віка оселилася в Каліфорнії. Джерело: Скриншот

Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х

Вікторія Врадій показала свою квартиру. Джерело: Скриншот

Цікавого акценту квартирі легенди рок-сцени 90-х додають картини, які вона, до речі, почала створювати близько року тому. Як зізналася виконавиця, вона ніколи не брала пензлик до рук, однак в один момент відчула сильний потяг до малювання. Здебільшого у своїх роботах вона зосереджується на відтворенні природи.

Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х

Сестричка Віка малює. Джерело: Скриншот

Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х

Рік тому артистка почала створювати картини. Джерело: Скриншот

Проте, хоча Сестричка Віка й має нерухомість у США, мріє жити в Україні, а саме в Карпатах. Із самого дитинства вона багато часу проводила в лісі за збиранням грибів, і хотіла би знову насолоджуватися природою рідної країни.

"Мене мама навчила збирати гриби. Ми їздили в Карпати і я так це полюбила. Мені цього не вистачає. Але в мене є мрія – приїхати в Карпати і десь на горі взяти маленьку хатинку. І от скільки мені залишилося гуляти по лісу. Я лісова Мавка. Ніде не відчувала в собі гармонії, як в лісі", – поділилася Врадій.

Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х

Сестричка Віка живе у США. Джерело: instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, що Сестричка Віка живе в Каліфорнії уже 30 років. За кордоном вона кардинально змінила стиль життя й залишила в минулому рок-кар'єру, пік якої припав на кінець 1980-х – початок 1990-х років. У різні періоди Врадій працювала у шпиталі, керувала таксі та була менеджеркою.

Раніше OBOZ.UA писав, що Полякова вперше показала, в яких скромних умовах живе в Лондоні.

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