Який вигляд має 19-річна ''Міс Україна Земля'', яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу. Фото

19-річна Софія Орел уже готується до міжнародного конкурсу "Міс Земля 2026", де представлятиме Україну серед конкурсанток з різних країн світу. Фінал престижного б'юті-змагання запланований на грудень на Філіппінах, тож до виходу українки на світову сцену залишається близько двох місяців.

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Софія Орел отримала титул "Міс Україна. Земля" під час конкурсу "Міс Україна 2025". Дівчина навчається на третьому курсі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Іспанська філологія", а модельну кар'єру розпочала ще у 13 років.

За роки роботи в модельній індустрії українка встигла пожити та попрацювати в Азії та Європі. Серед країн, де вона мала контракти, – Китай, Тайвань, Південна Корея, Іспанія, Італія та Португалія. Про свій шлях Софія розповідала в інтерв'ю медіа "Умань стрім".

"За професією я модель. Я почала свій шлях ще з 13-ти і встигла поїхати в такі країни, як Китай, Тайвань, Корея. Там були мої перші контракти. Також Іспанія, Італія, Португалія", – розповіла вона.

Орел працює не лише на подіумах, а й бере участь у рекламних та журнальних зйомках. У вільний час вона займається вокалом, танцями, цікавиться психологією та створює фото- і відеоконтент.

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Однак після отримання титулу перед Софією постало нове завдання. "Міс Земля" робить особливий акцент на екології, благодійності та захисті довкілля, тому українка планує говорити не лише про красу, а й про проблеми, з якими стикається Україна через повномасштабну війну.

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"Її громадська діяльність спрямована на відновлення природи там, де війна залишила свої сліди, нагадуючи нам, що навіть найменші прояви турботи можуть допомогти відтворити те, що було втрачено. Завдяки відновленню навколишнього середовища, співчуттю та надії Софія прагне показати, що, зцілюючи Землю, ми також допомагаємо повернути надію громадам", – саме так представили дівчину у соцмережах конкурсу.

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До слова, "Міс Земля 2026" стане 26-м конкурсом у історії міжнародного змагання. Фінал відбудеться на Філіппінах, а чинна володарка титулу Наталія Пушкінова з Чехії наприкінці заходу передасть корону наступниці.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Австрія відмовилася від участі в "Міс Всесвіт 2026" через загадкову смерть 22-річної "королеви краси".