Якими були останні дні Меттью Перрі та про що він благав свого асистента перед смертю

28 жовтня виповнилося рівно три роки з моменту смерті голлівудського актора й зірки культового серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Серце знаменитості зупинилося у віці 54 років через гостру дію кетаміну, а останні тижні свого життя він витратив на те, аби знайти спосіб збільшити дозу анестезувального засобу будь-яким способом.

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Залежність артиста від препарату стала для п'ятьох осіб, зокрема, людей з його оточення, шансом збагатитися, тож вони проігнорували всі ризики й давали Перрі бажане. Детальніше про останні дні життя селебріті читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Певний період кетамін відігравав у житті Меттью Пері цілком виправдану роль, оскільки допомагав боротися із депресією. Проте у вересні 2023 року актор звернувся до свого помічника Кеннета Івамаси з проханням нелегально дістати більшу дозу препарату. Про таку забаганку успішного чоловіка дізнався лікар Сальвадор Пласенсія і вирішив скористатися моментом для власної вигоди.

Медик зв'язався зі своїм колегою Марком Чавесом та домовився, аби той дістав кетамін. Їхнє спілкування супроводжувалося фразою: "Цікаво, скільки заплатить цей придурок?". А віддати за препарат Меттю Перрі був готовий немало, адже в перший день угоди лікарі отримали від нього 4 500 доларів (приблизно 205 320 грн) готівкою за чотири флакони. Тоді ж Пласенсія навчив Івамасу робити артисту ін'єкції без допомоги медиків.

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Перрі почали вводити все більшу й більшу дозу анестезуючого засобу, що в один момент обернулося негативними наслідками – актор не міг рухатися та говорити, а його тиск сильно підвищився. Сальвадор Пласенсія і Кеннет Івамаса домовилися не давати зірці такі дози кетаміну, але все ж повністю не забрали препарат із його життя. Згодом ще одним джерелом отримати засіб для артиста стала наркодилерка Джасвін Сангху, яка правоохоронці назвали "королевою кетаміну".

Меттью Перрі став отримувати препарат партіями по 25 флаконів, а їхня вартість зросла до $6 000. Асистент актора почав робити йому від шести до восьми ін'єкцій на добу.

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Фатальний для знаменитості день, а саме 28 жовтня 2023 року, починався абсолютно звичайно. Близько 8:30 ранку Івамаса зробив Меттью Перрі першу ін'єкцію, після чого той пішов грати в піклбол. Отримавши другий укол, актор дивився фільм, а от третього вже не пережив. Перед відходом у вічність зірка сказав асистенту: "Введи мені побільшу дозу", а через кілька годин його знайшли мертвим у джакузі. Медики швидко прибули на місце трагедії та констатували смерть зірки "Друзів".

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Спершу особи, які постачали Меттью Перрі кетамін, спробували приховати свою причетність до трагедії, але вийти "сухими з води" їм не вдалося. Кеннет Івамаса визнав, що зробив актору три ін'єкції засобу в день смерті, а в червні 2024 року Марк Чавес зізнався у змові щодо постачання кетаміну Сальвадору Пласенсії. Його засудили до 8 місяців домашнього арешту.

У 2025 році Сальвадор Пласенсія визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення у розповсюдженні кетаміну. Лікаря засудили до 2,5 років позбавлення волі. Згодом причетність до трагедії підтвердила й "королева кетаміну", яка отримала вирок у вигляді 15 років перебування за ґратами.

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