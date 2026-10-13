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YAKTAK оголосив про перший концерт у Палаці спорту в Києві

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
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YAKTAK оголосив про перший концерт у Палаці спорту в Києві
Сольний концерт у київському Палаці спорту. Джерело: пресслужба YAKTAK

YAKTAK анонсував свій перший і наймасштабніший сольний концерт у київському Палаці спорту, який відбудеться 17 квітня 2027 року. Це велике шоу отримало назву "До своїх мрій напролом" і присвячене шляху артиста до мети, наполегливості та вірі у власні сили.

Анонс заходу артист зробив у своєму Telegram.

Текст: Усе починається з мрії. Раніше я багато уявляв як заспіваю свої пісні в залі маштабу Палацу спорту. Тепер маю намір зробити це 17 квітня 2027 року, хочу щоб на цьому концерті люди відпустили всі свої емоції, щоб проспівали, прокричали і прожили цей вечір на повну. Я вірю що це так треба нам всім зараз
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Yaktak

український співак

У програмі прозвучать наживо найвідоміші пісні YAKTAK, серед яких "Уночі", "Люди", "Ендорфін" та інші композиції, що стали впізнаваними серед його шанувальників.

Організатори заходу обіцяють масштабну сценографії, несподіваних гостей та сюрпризи для глядачів.

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"Деякі моменти вечора ніхто не зможе передбачити. Нові аранжування та живий звук: знайомі пісні зазвучать по-новому. Енергетика, яку неможливо переказати: її треба прожити та відчути самому", – заінтригували організатори.

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