Український скандальний актор і ведучий Руслан Ханумак освідчився своїй новій обраниці на сцені під час розважального заходу у Буковелі. Він дістав каблучку, став перед жінкою на одне коліно та поставив їй незвичну умову: у разі відмови пообіцяв принципово заспівати "Дику Дичку".

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Освідчення відбулося під час заходу, де Ханумак був ведучим. Артист запросив кохану на сцену, зізнався, що давно уявляв цей момент, а потім звернувся до неї із пропозицією руки та серця. Відповідні кадри він опублікував в Instagram.

"Я не хочу вже бути холостяком. Ми будемо так само обійматися та цілуватися, знай це. Через 50-60 років я знатиму, що зробив правильне рішення, що покликав тебе на сцену. Я цей момент уявляв уві сні. Якщо ти мені скажеш "так", то заграє твоя улюблена пісня, а якщо "ні", то я принципово заспіваю "Дику Дичку", – заявив Ханумак.

Його обраниця спочатку, схоже, розгубилася, однак зрештою погодилася вийти за актора заміж. Після цього вона приміряла каблучку під оплески присутніх.

Цікаво, що нове освідчення Ханумака відбулося приблизно через пів року після його публічного розриву з Катериною Шевченко. Про стосунки актора та блогерки стало відомо навесні 2025 року, хоча сама жінка тоді говорила, що вони тривали близько двох років.

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У березні 2026-го Шевченко оголосила про розставання з Ханумаком. Вона також заявила, що вирішила розповісти про проблеми у стосунках, аби "поставити крапку". Зокрема, блогерка говорила про конфлікти, пов'язані з дітьми, побутом та фінансами.

"Чесно кажучи, я не хотіла ділитися цим публічно, але це єдина можливість поставити крапку. Тому що коли тобі нав'язують чужу дитину, коли твою дитину в твоїй квартирі змушують спати з нею в одному ліжку (двох хлопчиків) – це нестерпно", – заявляла Шевченко.

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За її словами, після звільнення з роботи, яке відбулося на тлі домовленостей у парі, вона опинилася у складному фінансовому становищі. Шевченко стверджувала, що Ханумак узяв на себе відповідальність за забезпечення сім'ї, однак борги, які виникли за цей період, залишилися непогашеними.

Як розповідав OBOZ.UA, у квітні 2026 року ситуацію прокоментувала й колишня дружина актора Аліна Шаманська, з якою було скандальне розлучення. Вона заявила, що не зловтішається через розрив Ханумака з Шевченко, попри власний непростий досвід стосунків із колишнім чоловіком.

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"Я вирішила, що кожна жінка має пройти свій шлях. І у момент закоханості, хто б що не говорив, ми цього не бачимо. Любов дійсно засліплює. Мені шкода кожну жінку, яка стикається з моральним насильством. Я не зловтішаюся і не радію, тому що там замішали без мого дозволу мою дитину", – розповідала телеведуча.

Шаманська та Ханумак були одружені з 2017 року. У них є спільний син Артур. Про розлучення пара оголосила у 2023 році, а офіційно шлюб було розірвано в березні 2024-го.

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