Пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур вперше прокоментував гучні заяви своєї колишньої дружини, співачки Камалії, про їхній шлюб. Артистка поскаржилася, що не відчувала себе достатньо коханою поруч із ексобранцем, ба більше, насправді нібито ніколи не була одружена в Україні. Підприємець назвав подібні закиди абсолютною маячнею.

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За словами Мохаммада Захура, він завжди проявляв почуття до Камалії показовими вчинками, а їхні стосунки були офіційно зареєстровані. Про це він розповів в інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром", зізнавшись, що різкі слова співачки дещо його зачепили.

"Було образливо, звісно. Що тут скажеш. Якщо стільки років людина старалася… Так, я небагатослівний і, можливо, не часто казав ласкаві слова. Ми, люди зі Сходу, зазвичай не говоримо такі речі, а показуємо, що кохаємо. Можна було говорити й нічого не робити. Я робив навпаки", – сказав підприємець.

Особливий акцент Захур зробив на словах Камалії про те, що в її українському паспорті ніколи не було штампу про шлюб. Як ділилася артистка, необхідні документи вони оформили в Пакистані, а всі її прохання влаштувати весілля за українськими традиціями бізнесмен відхиляв. Виявилося, що для Мохаммада Захура вирішальним був сам факт укладення шлюбу, адже це в будь-якому випадку робило їх із Камалією чоловіком та дружиною у всіх куточках світу.

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"Це якась маячня! Річ у тому, що якщо ти одружений, то ти одружений – неважливо за яким законом. Якщо ми жили в Англії, то треба було одружуватися за англійськими традиціями? Це маячня, яку я не визнаю. Якщо ти розписався, то неважливо за якою традицією. У тебе є папір. А якщо не одружився по-українськи, отже ти не одружений, то тоді я все життя не одружений", – висловився бізнесмен.

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Не залишив поза увагою Мохаммад Захур і скаргу колишньої дружини на те, що їхній шлюб розпався нібито через його старшу доньку від росіянки – Тетяну. Камалія розповідала, що посварилася із жінкою, адже вона підстригла волосся її дітям, навіть не запитавши у неї дозволу. Співачка одразу поділилася цим із Захуром, однак замість підтримки почула жорсткі слова: "Що ти хочеш? Щоб я Таню кинув? Так я краще з тобою розведуся, ніж Таню кину". Після цього зірка запропонувала бізнесмену розлучитися.

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Проте Мохаммад Захур має дещо інше бачення цієї ситуації. Він прямо заявив, що вважає історію Камалії про сварку з Тетяною "вигадкою", мовляв, у будь-якому конфлікті винні обидві сторони.

"У мене ніколи з нею жодних проблем не було. Якщо у неї якісь проблеми з моєю донькою, то вони вигадані. Їх не було. Просто є таке: в чужий дім зі своїм уставом не ходять. Не кожна донька любить мачуху й навпаки. Це природній процес. Річ у тому, що моя донька непублічна й не може відповісти на ці обвинувачення. Якщо ми знаємо історію з одного боку, не знаємо з іншого. Не буває диму без вогню. Тобто якщо вона винна, то десь, напевно, й Камалія винна", – зазначив підприємець.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Геннадій Вітер вилаявся на Камалію, яка зробила заяву про його орієнтацію, та пройшовся по її "молодому коханцю" в Португалії.