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Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
1,2 т.
Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео
Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення. Джерело: facebook.com/stas.shurins

Латвійський співак Стас Шурінс, який став відомим в Україні після перемоги у третьому сезоні "Фабрики зірок", нагадав про себе новими публікаціями в Instagram. Артист, який тривалий час не з'являвся в інформаційному просторі, показав обличчя та розповів про вихід своїх нових пісень.

Шурінс опублікував серію InstaStories, у яких поділився фрагментами музичних робіт і залишив посилання на композиції у стримінгових сервісах. В одному з відео співак звернувся до аудиторії англійською мовою, закликавши фанатів послухати його нові релізи.

"Ну що ж, усім привіт! Я щойно дізнався, що мій новий сингл, один із них... О ні, інший. Він нарешті доступний на таких платформах, як Spotify та Apple Music. Тож переходьте, перевіряйте, слухайте, насолоджуйтеся і допоможіть мені стати знаменитим. Гаразд, люблю вас, бувайте", – сказав артист.

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На свіжому ролику помітно, що зовнішність Шурінса майже не змінилася з часів його участі у "Фабриці зірок". Співак, як і раніше, носить коротку стрижку, а головними відмінностями стали вікові зміни та коротка борода. Замість вусів у нього ледь помітна щетина, а образ доповнюють сережки.

На початку жовтня радіоведучий Слава Дьомін насторожив заявою про артиста. Він опублікував архівне фото зі співаком, зроблене 2013 року, і згадав, що нещодавно спілкувався з ним.

Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео

Як змінився Стас Шурінс

"Далекий 2013 рік і переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс. Нещодавно спілкувався зі Стасом і сподіваюся, у нього все буде добре", – написав ведучий, не уточнивши, що саме мав на увазі.

А нещадовно колега Шурінса по "Фабриці зірок" Тетяна Воржева розповідала, що артист живе в Німеччині разом із родиною. За її словами, він змінив музичний напрямок і почав експериментувати з рок-звучанням.

Воржева також коментувала чутки про проблеми зі здоров'ям дружини співака. У минулому припускали, що жінка зіткнулася із серйозним захворюванням, а обставини в її житті могли вплинути на кар'єру артиста. Однак сама співачка не стала розкривати подробиць і наголосила, що Шурінс має сам вирішити, чи готовий говорити про особисте публічно.

Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео

Як змінився Стас Шурінс

Варто зазначити, що у 2014 році музикант переїхав до Німеччини. Однією з причин від'їзду називали необхідність лікування його дружини Віолети, у якої нібито виявили пухлину мозку.

Раніше OBOZ.UA писав, що Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани.Артистка записала відеозвернення для учасників нової "Фабрики зірок".

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