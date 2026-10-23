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Як зіркова пара з США "переплюнула" любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, "обмін" партнерами та два весілля

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 хв
612
Як зіркова пара з США "переплюнула" любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, "обмін" партнерами та два весілля
Як зіркова пара з США "переплюнула" любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних

Історія кохання американських телеведучих Емі Робач і Ті Джея Холмса та їхніх колишніх партнерів цілком могла б стати сюжетом мелодрами. Поки зірки будували нові стосунки після розлучень, їхні колишні – актор Ендрю Шу та адвокатка Мерілі Фібіг – також зблизилися, закохалися й оголосили про заручини. Тепер обидві пари пов'язують не лише гучні історії особистого життя, а й весілля.

Схожий любовний чотирикутник свого часу обговорювали й в Україні, коли співачка Надя Дорофєєва розлучилася з Володимиром Дантесом, а ресторатор і підтриємиця Міша та Даша Кацуріни оголосили про розрив. Згодом артистка почала зустрічатися з Мішею, а її колишній чоловік – із Дашею. Однак українська історія отримала інше продовження: Дорофєєва та Кацурін одружені й досі разом, тоді як Дантес і Кацуріна розійшлися у 2026 році.

Як почалася історія кохання Емі Робач і Ті Джея Холмса

Чутки про роман колишніх співведучих американської програми "GMA3" почали ширитися в листопаді 2022 року. Тоді папараці сфотографували Емі Робач і Ті Джея Холмса разом під час відпочинку в Нью-Йорку: вони трималися за руки та проводили час удвох у барі.

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Як зіркова пара з США ''переплюнула'' любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, ''обмін'' партнерами та два весілля

Емі Робач і Ті Джея Холмса

На той момент Робач була одружена з актором Ендрю Шу, відомим за серіалом "Район Мелроуз", а Холмс перебував у шлюбі з адвокаткою Мерілі Фібіг. Згодом обидва шлюби завершилися розлученнями. Водночас джерело People стверджувало, що романтичні стосунки ведучих почалися вже після розриву з попередніми партнерами.

У жовтні 2025 року ведучі оголосили про заручини у власному подкасті. А вже 19 вересня 2026 року Робач і Холмс таємно одружилися в Арканзасі (штат США). 

Як зіркова пара з США ''переплюнула'' любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, ''обмін'' партнерами та два весілля

Емі Робач і Ті Джея Холмса

Колишні теж знайшли кохання

Поки Робач і Холмс облаштовували спільне життя, їхні колишні партнери також зближувалися. Ендрю Шу та Мерілі Фібіг спочатку підтримували одне одного як друзі, адже мали схожий досвід розлучення. Згодом дружба переросла в романтичні стосунки.

У грудні 2023 року кілька джерел підтвердили People, що між ними виник роман. Пара не поспішала робити особисте життя публічним, але час від часу з'являлася разом на світських заходах.

Тепер 59-річний актор і 49-річна адвокатка заручені. Шу повідомив про це в інтерв'ю, зазначивши, що вони обидва "сповнені вдячності та надії". За його словами, їхні стосунки розвивалися природно, адже в непростий період вони стали одне для одного підтримкою.

Як зіркова пара з США ''переплюнула'' любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, ''обмін'' партнерами та два весілля

Ендрю Шу та Мерілі Фібіг

"Я не знаю, як це сталося, але є щасливий кінець", – сказав актор.

Шу також відверто розповів про власні переживання після завершення шлюбу. Він визнав, що мусив переосмислити свою роль у стосунках і зрозуміти, чого насправді потребує від партнерства. Цей досвід, за його словами, став для нього важливим уроком.

Як Дорофєєва, Дантес і Кацуріни "помінялися" партнерами

В Україні схожа історія розгорнулася навесні 2022 року. 18 березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення після багаторічних стосунків. Уже наступного дня про розрив повідомили ресторатор Міша Кацурін і дизайнерка Даша Кацуріна, які виховують двох дітей.

Як зіркова пара з США ''переплюнула'' любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, ''обмін'' партнерами та два весілля

Дантес та Дорофєєва товаришували з родиною Кацуріних. Джерело: Instagram

Тоді колишні пари запевняли, що залишаються друзями та не хочуть перетворювати розставання на публічну драму. Проте невдовзі стало відомо, що Дорофєєва почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, із яким раніше дружила сім'ями. Самі артисти не поспішали підтверджувати чутки, але в червні 2022 року співачка опублікувала спільне фото з ресторатором і коротко підписала його: "Разом".

Як зіркова пара з США ''переплюнула'' любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, ''обмін'' партнерами та два весілля

Володимир Дантес та Даша Кацуріна уже не разом

Тим часом Дантес почав проводити час із колишньою дружиною Кацуріна. Спочатку співак жартував про можливий роман із Дашею, а згодом вони дедалі частіше з'являлися в соцмережах одне одного. Їхні стосунки поступово стали публічними, а спільні фото з дітьми та сімейні моменти створювали враження, що колишні партнери справді знайшли щастя в нових союзах.

Дорофєєва та Міша Кацурін згодом одружилися й досі залишаються разом. А ось стосунки Дантеса та Даші Кацуріної завершилися у 2026 році. Хоча пара офіційно не коментувала розрив, зміни в їхній взаємодії в соцмережах і поява нових обставин в особистому житті артиста привернули увагу шанувальників.

Як зіркова пара з США ''переплюнула'' любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, ''обмін'' партнерами та два весілля

Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва одружилися. Джерело: instagram.com/misha_katsurin

Як повідомляв OBOZ.UA, нині Дантесу приписують роман із маркетологинею у сфері кіберспорту Анастасією Неправдою. У червні 2026 року він оприлюднив відео, на якому цілується з дівчиною, не показуючи її обличчя. Згодом користувачі соцмереж припустили, що загадкова обраниця артиста – саме Неправда.

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