Як зіркова пара з США ''переплюнула'' любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, ''обмін'' партнерами та два весілля

Історія кохання американських телеведучих Емі Робач і Ті Джея Холмса та їхніх колишніх партнерів цілком могла б стати сюжетом мелодрами. Поки зірки будували нові стосунки після розлучень, їхні колишні – актор Ендрю Шу та адвокатка Мерілі Фібіг – також зблизилися, закохалися й оголосили про заручини. Тепер обидві пари пов'язують не лише гучні історії особистого життя, а й весілля.

Відео дня

Схожий любовний чотирикутник свого часу обговорювали й в Україні, коли співачка Надя Дорофєєва розлучилася з Володимиром Дантесом, а ресторатор і підтриємиця Міша та Даша Кацуріни оголосили про розрив. Згодом артистка почала зустрічатися з Мішею, а її колишній чоловік – із Дашею. Однак українська історія отримала інше продовження: Дорофєєва та Кацурін одружені й досі разом, тоді як Дантес і Кацуріна розійшлися у 2026 році.

Як почалася історія кохання Емі Робач і Ті Джея Холмса

Чутки про роман колишніх співведучих американської програми "GMA3" почали ширитися в листопаді 2022 року. Тоді папараці сфотографували Емі Робач і Ті Джея Холмса разом під час відпочинку в Нью-Йорку: вони трималися за руки та проводили час удвох у барі.

На той момент Робач була одружена з актором Ендрю Шу, відомим за серіалом "Район Мелроуз", а Холмс перебував у шлюбі з адвокаткою Мерілі Фібіг. Згодом обидва шлюби завершилися розлученнями. Водночас джерело People стверджувало, що романтичні стосунки ведучих почалися вже після розриву з попередніми партнерами.

У жовтні 2025 року ведучі оголосили про заручини у власному подкасті. А вже 19 вересня 2026 року Робач і Холмс таємно одружилися в Арканзасі (штат США).

РЕКЛАМА

Колишні теж знайшли кохання

Поки Робач і Холмс облаштовували спільне життя, їхні колишні партнери також зближувалися. Ендрю Шу та Мерілі Фібіг спочатку підтримували одне одного як друзі, адже мали схожий досвід розлучення. Згодом дружба переросла в романтичні стосунки.

У грудні 2023 року кілька джерел підтвердили People, що між ними виник роман. Пара не поспішала робити особисте життя публічним, але час від часу з'являлася разом на світських заходах.

Головні історії дня

Тепер 59-річний актор і 49-річна адвокатка заручені. Шу повідомив про це в інтерв'ю, зазначивши, що вони обидва "сповнені вдячності та надії". За його словами, їхні стосунки розвивалися природно, адже в непростий період вони стали одне для одного підтримкою.

"Я не знаю, як це сталося, але є щасливий кінець", – сказав актор.

РЕКЛАМА

Шу також відверто розповів про власні переживання після завершення шлюбу. Він визнав, що мусив переосмислити свою роль у стосунках і зрозуміти, чого насправді потребує від партнерства. Цей досвід, за його словами, став для нього важливим уроком.

Як Дорофєєва, Дантес і Кацуріни "помінялися" партнерами

В Україні схожа історія розгорнулася навесні 2022 року. 18 березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення після багаторічних стосунків. Уже наступного дня про розрив повідомили ресторатор Міша Кацурін і дизайнерка Даша Кацуріна, які виховують двох дітей.

РЕКЛАМА

Тоді колишні пари запевняли, що залишаються друзями та не хочуть перетворювати розставання на публічну драму. Проте невдовзі стало відомо, що Дорофєєва почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, із яким раніше дружила сім'ями. Самі артисти не поспішали підтверджувати чутки, але в червні 2022 року співачка опублікувала спільне фото з ресторатором і коротко підписала його: "Разом".

РЕКЛАМА

Тим часом Дантес почав проводити час із колишньою дружиною Кацуріна. Спочатку співак жартував про можливий роман із Дашею, а згодом вони дедалі частіше з'являлися в соцмережах одне одного. Їхні стосунки поступово стали публічними, а спільні фото з дітьми та сімейні моменти створювали враження, що колишні партнери справді знайшли щастя в нових союзах.

РЕКЛАМА

Дорофєєва та Міша Кацурін згодом одружилися й досі залишаються разом. А ось стосунки Дантеса та Даші Кацуріної завершилися у 2026 році. Хоча пара офіційно не коментувала розрив, зміни в їхній взаємодії в соцмережах і поява нових обставин в особистому житті артиста привернули увагу шанувальників.

Як повідомляв OBOZ.UA, нині Дантесу приписують роман із маркетологинею у сфері кіберспорту Анастасією Неправдою. У червні 2026 року він оприлюднив відео, на якому цілується з дівчиною, не показуючи її обличчя. Згодом користувачі соцмереж припустили, що загадкова обраниця артиста – саме Неправда.