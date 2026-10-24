''Пишаємося!'' Україна ''порвала'' глядачів Дитячого Євробачення 2026 та змусила залу кричати

Представниця України на Дитячому Євробаченні 2026 12-річна Еріка Колесніченко підкорила міжнародну сцену з піснею NOT A LULLABY. Юна співачка виступила під номером 11 у фіналі конкурсу, який відбувся 24 жовтня на Мальті.

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Постановка українки вирізнялася контрастними сценічними образами: сама артистка з'явилася перед глядачами в яскраво-рожевому вбранні, а танцівники супроводжували її в зелених костюмах із довгою бахромою. Їхні обличчя були повністю приховані, що додавало номеру загадковості. Увесь номер співачки можна було переглянути під час трансляції конкурсу.

Головна задумка конкурсного номеру України полягала в тому, аби занурити глядачів у світлі дитячі спогади. Протягом перформансу Еріка Колесніченко ніби перенеслася з реального світу в казковий. Виконавиця "опинилася" у яскравому сні, сповненому щастям.

Знаковим елементом виступу став "велосипед", зімітований танцівниками, яким ніби проїхалася юна артистка. Самей цей транспортний засіб для багатьох є одним з найсвітліших образів дитинства.

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А от фінал конкурсного номеру контрастував із загальною картиною. Ритм композиції змінився на більш ліричний, а Еріка Колесніченко заспівала про бажання, щоб наш світ став місцем, де люди будуть вільні та щасливі.

Неймовірним перформансом представниця України викликала в залі гучні оплески та крики з захопленнями.

"Молодчинка, пишаємося! Дякую, Еріко Колесніченко. Яскраво, впевнено, красиво", – влучно охарактеризував номер коментатор Тімур Мірошниченко.

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Співачка постала в рожевому костюмі з об'ємними рукавами та воланами на штанинах. Образ для неї створив стиліст Олександр Греков. За задумом команди, крій і колір вбрання мали передати грайливий характер композиції.

На контрасті з яскравим образом українки були костюми танцівників – насичено-зелені, з довгими шовковистими торочками. Під час рухів бахрома коливалася, створюючи ефект живої декорації. Приховані за нею обличчя артистів перетворювали їх на загадкові силуети, що нагадували фантастичних істот.

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Зазначимо, що пісню NOT A LULLABY для Еріки Колесніченко написала музична продюсерка Національного відбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова. Композиція поєднує в собі звучання мюзиклу й кейпоп-бенгера, а своїм сенсом закликає шукати власний шлях і показати світові, ким ти є. Україна виступила у фіналі одинадцятою серед 16 учасників.

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