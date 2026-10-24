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"Пишаємося!" Україна "порвала" глядачів Дитячого Євробачення 2026 та змусила залу кричати

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
1,9 т.
"Пишаємося!" Україна "порвала" глядачів Дитячого Євробачення 2026 та змусила залу кричати
Як Україна виступила на Дитячому Євробаченні 2026. Джерело: Corinne Cumming / EBU

Представниця України на Дитячому Євробаченні 2026 12-річна Еріка Колесніченко підкорила міжнародну сцену з піснею NOT A LULLABY. Юна співачка виступила під номером 11 у фіналі конкурсу, який відбувся 24 жовтня на Мальті.

Постановка українки вирізнялася контрастними сценічними образами: сама артистка з'явилася перед глядачами в яскраво-рожевому вбранні, а танцівники супроводжували її в зелених костюмах із довгою бахромою. Їхні обличчя були повністю приховані, що додавало номеру загадковості. Увесь номер співачки можна було переглянути під час трансляції конкурсу.

''Пишаємося!'' Україна ''порвала'' глядачів Дитячого Євробачення 2026 та змусила залу кричати

Під час виступу артистка ніби поринула в щасливий сон. Джерело: Скриншот

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Головна задумка конкурсного номеру України полягала в тому, аби занурити глядачів у світлі дитячі спогади. Протягом перформансу Еріка Колесніченко ніби перенеслася з реального світу в казковий. Виконавиця "опинилася" у яскравому сні, сповненому щастям.

Знаковим елементом виступу став "велосипед", зімітований танцівниками, яким ніби проїхалася юна артистка. Самей цей транспортний засіб для багатьох є одним з найсвітліших образів дитинства.

''Пишаємося!'' Україна ''порвала'' глядачів Дитячого Євробачення 2026 та змусила залу кричати

Важливим елементом перформансу Колесніченко став "велосипед", який зімітували танцюристи. Джерело: instagram.com/ekia.singer

А от фінал конкурсного номеру контрастував із загальною картиною. Ритм композиції змінився на більш ліричний, а Еріка Колесніченко заспівала про бажання, щоб наш світ став місцем, де люди будуть вільні та щасливі.

Неймовірним перформансом представниця України викликала в залі гучні оплески та крики з захопленнями.

''Пишаємося!'' Україна ''порвала'' глядачів Дитячого Євробачення 2026 та змусила залу кричати

Колесніченко "запалила" сцену. Джерело: Скриншот

"Молодчинка, пишаємося! Дякую, Еріко Колесніченко. Яскраво, впевнено, красиво", – влучно охарактеризував номер коментатор Тімур Мірошниченко.

Співачка постала в рожевому костюмі з об'ємними рукавами та воланами на штанинах. Образ для неї створив стиліст Олександр Греков. За задумом команди, крій і колір вбрання мали передати грайливий характер композиції.

На контрасті з яскравим образом українки були костюми танцівників – насичено-зелені, з довгими шовковистими торочками. Під час рухів бахрома коливалася, створюючи ефект живої декорації. Приховані за нею обличчя артистів перетворювали їх на загадкові силуети, що нагадували фантастичних істот.

Зазначимо, що пісню NOT A LULLABY для Еріки Колесніченко написала музична продюсерка Національного відбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова. Композиція поєднує в собі звучання мюзиклу й кейпоп-бенгера, а своїм сенсом закликає шукати власний шлях і показати світові, ким ти є. Україна виступила у фіналі одинадцятою серед 16 учасників.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, які прогнози на переможця робили незадовго до Дитячого Євробачення 2026.

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