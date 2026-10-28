Як школяр на ''гальорці'': Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Італія заморозила новий пакет військової допомоги Україні: Мелоні чекає результатів виборів у США – медіаІталія заморозила новий пакет військової допомоги Україні: Мелоні чекає результатів виборів у США – медіаРозрахунок вартості електроенергії. ІлюстраціяВ Україні запровадять компенсації за економію електроенергії: як працюватимуть нові правилаЗа два тижні Росія випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та області: Зеленський розповів про ситуацію з поставками ППО від партнерівЗа два тижні Росія випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та області: Зеленський розповів про ситуацію з поставками ППО від партнерівОфіційний долар зріс і оновив історичний рекордТакого з курсом в Україні ще не було: офіційний долар зріс і оновив історичний рекордСире м'ясо, ціни на свинину в Україні, ілюстративне фото.Ціна на популярний в Україні продукт стрімко зростає: скільки коштуватиме кілограмУ Швеції затримали проросійського ексдепутата від "Партії регіонів" Святаша: приїхав відвідати концертУ Швеції затримали проросійського ексдепутата від "Партії регіонів" Святаша: приїхав відвідати концертФутболіст "Динамо" розплакався перед трибунами після того, що сталося в матчі з "Шахтарем" у Кубку України. ВідеоФутболіст "Динамо" розплакався перед трибунами після того, що сталося в матчі з "Шахтарем" у Кубку України. ВідеоУкраїна вивела на орбіту перший супутник для власної мережі зв'язку: що відомо про проєктУкраїна вивела на орбіту перший супутник для власної мережі зв'язку: що відомо про проєктУкраїна бойкотуватиме історичний чемпіонат світу, який віддали МосквіУкраїна бойкотуватиме історичний чемпіонат світу, який віддали Москві"Ганебне днище". Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео"Ганебне днище". Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Як школяр на "гальорці": Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
15
Як школяр на "гальорці": Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе
Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко несподівано став героєм жартів після Радіодиктанту національної єдності 2026. Під час трансляції глядачам показали, як кулінар байдикував замість того, щоб уважно записувати текст, а коли помітив камеру, миттєво випрямився й удав зразкового учня.

Цей момент нагадав інтернет-користувачам поведінку школярів, які відволікалися на уроках, поки вчитель не дивився в їхній бік. Кумедний епізод швидко розлетівся Threads, де українці почали порівнювати реакцію Клопотенка зі знайомими ситуаціями зі школи та роботи.

Сам кухар не став заперечувати очевидного й долучився до обговорення, іронічно прокоментувавши власну поведінку.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
5,3 т.
Сімʼя Степана Гіги опинилася в центрі скандалу через "суд" із одним із артистів: що не так у цій історії та чому шоу-бізнес розділився
5,3 т.
Сімʼя Степана Гіги опинилася в центрі скандалу через "суд" із одним із артистів: що не так у цій історії та чому шоу-бізнес розділився
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,9 т.
Ольга Сумська висловилася про можливу причину, чому Ірина Федишин втратила доньку: це стається раптово та непередбачувано
3,9 т.
Ольга Сумська висловилася про можливу причину, чому Ірина Федишин втратила доньку: це стається раптово та непередбачувано
Марія ШевчукМарія Шевчук
207
"Біла пташка" летить до Ірландії: пісня Banduragirl про жінок, які втратили коханих на війні, увійшла до альбому Bróna McVittie
207
"Біла пташка" летить до Ірландії: пісня Banduragirl про жінок, які втратили коханих на війні, увійшла до альбому Bróna McVittie

Зокрема, користувачі впізнали в реакції кулінара себе, коли вчитель раптово звертає увагу на останню парту, або коли керівник просить показати екран під час робочої відеозустрічі.

Як школяр на ''гальорці'': Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

"Той самий момент, коли вчителька на контрольній подивилась на тебе".

"Вийшла реальна імітація шкільного класу і як "на гальорці" всі байдикували, поки перші парти писали".

"Досі так реагую, коли тімлід в Zoom каже: "А давай подивимось твій екран".

"Та сама задня парта на будь-якому диктанті".

Як школяр на ''гальорці'': Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

"Але ти вже все списав і треба зробити вигляд, що роздумуєш".

"Я прям випала, коли його показали".

Не обійшлося й без коментарів про вираз обличчя Клопотенка, який видав його ще до того, як випрямився перед камерою. "Але субтитри на обличчі все ж зчитуються".

Як школяр на ''гальорці'': Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

Сам Євген Клопотенко відповів на деякі коментарі. Зокрема, на жарт про те, що його викрили, кухар написав: "Спалився трохи".

А от на зауваження одного з користувачів – "Він мене вибісив цією поведінкою" – Клопотенко відреагував ще відвертіше: "І мене".

Як школяр на ''гальорці'': Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

27-й Радіодиктант національної єдності відбувся під назвою "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник і ветеран Артур Дронь, а читали його в ефірі Суспільного вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.

До всеукраїнського флешмобу долучилися відомі українці, військові, школярі та українці за кордоном. Диктант писали навіть учасники 31-ї української антарктичної експедиції на Південному полюсі.

Як школяр на ''гальорці'': Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

OBOZ.UA також розповідав, що після завершення трансляції Астаф'єва звернулася до своїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку виконує разом із гуртом "Курган & Agregat": "Встав і вийшов!"

Схожі теми
зіркиРадіодиктант національної єдностімемигуморЄвген КлопотенкоЄвген Клопотенко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!