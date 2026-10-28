Як школяр на ''гальорці'': Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко несподівано став героєм жартів після Радіодиктанту національної єдності 2026. Під час трансляції глядачам показали, як кулінар байдикував замість того, щоб уважно записувати текст, а коли помітив камеру, миттєво випрямився й удав зразкового учня.

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Цей момент нагадав інтернет-користувачам поведінку школярів, які відволікалися на уроках, поки вчитель не дивився в їхній бік. Кумедний епізод швидко розлетівся Threads, де українці почали порівнювати реакцію Клопотенка зі знайомими ситуаціями зі школи та роботи.

Сам кухар не став заперечувати очевидного й долучився до обговорення, іронічно прокоментувавши власну поведінку.

Зокрема, користувачі впізнали в реакції кулінара себе, коли вчитель раптово звертає увагу на останню парту, або коли керівник просить показати екран під час робочої відеозустрічі.

"Той самий момент, коли вчителька на контрольній подивилась на тебе".

"Вийшла реальна імітація шкільного класу і як "на гальорці" всі байдикували, поки перші парти писали".

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"Досі так реагую, коли тімлід в Zoom каже: "А давай подивимось твій екран".

"Та сама задня парта на будь-якому диктанті".

"Але ти вже все списав і треба зробити вигляд, що роздумуєш".

"Я прям випала, коли його показали".

Не обійшлося й без коментарів про вираз обличчя Клопотенка, який видав його ще до того, як випрямився перед камерою. "Але субтитри на обличчі все ж зчитуються".

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Сам Євген Клопотенко відповів на деякі коментарі. Зокрема, на жарт про те, що його викрили, кухар написав: "Спалився трохи".

А от на зауваження одного з користувачів – "Він мене вибісив цією поведінкою" – Клопотенко відреагував ще відвертіше: "І мене".

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27-й Радіодиктант національної єдності відбувся під назвою "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник і ветеран Артур Дронь, а читали його в ефірі Суспільного вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.

До всеукраїнського флешмобу долучилися відомі українці, військові, школярі та українці за кордоном. Диктант писали навіть учасники 31-ї української антарктичної експедиції на Південному полюсі.

OBOZ.UA також розповідав, що після завершення трансляції Астаф'єва звернулася до своїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку виконує разом із гуртом "Курган & Agregat": "Встав і вийшов!"