Як проходить похорон Олександра ''Вені'' Венедчука в Києві та де поховають зірку ''Ліги сміху''. Фото

З коміком Олександром "Венею" Венедчуком, який раптово помер у 32-річному віці, прощаються 15 жовтня у Києві. Церемонія розпочалася об 10:00 у Спасо-Преображенському соборі, а о 12:00 гумориста поховають на Жулянському цвинтарі.

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Де саме відбудуться церемонія прощання та поховання, напередодні повідомили учасники команди "Ветерани космічних військ", із якою Венедчук став переможцем шоу "Ліга сміху". Причину смерті артиста досі не розголошують.

За інформацією колишніх колег гумориста, попрощатися з ним можна буде у Спасо-Преображенському соборі біля парку "Теремки". Початок церемонії був запланований на 10:00.

О 12:00 поховання відбудеться на Жулянському цвинтарі на вулиці Повітрофлотській, 24а.

Кореспондент OBOZ.UA, який перебуває на похороні, розповість, як фанати, сімʼя та друзі попрощалися з ним.

Станом на 10:15 прихильники гумориста, а також його близькі збираються на площі перед Спасо-Преображенським собором. Попрощатися із колегою прийшли двоє інших учасників "Ветеранів космічних військ" – Владислав Куран та Артем Дамницький.

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Що відомо про смерть Олександра "Вені" Венедчука

Про смерть 32-річного коміка стало відомо ввечері 13 жовтня. Трагічну звістку повідомив його колега по команді "Ветерани космічних військ" Артем Дамницький.

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"Друзі, зазвичай ми звикли приходити до вас з якимись гарними новинами чи з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною звісткою. Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні, 13.10.2026, пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук", – написав він.

Причину смерті артиста наразі не розголошували. Водночас відомо, що на початку 2025 року Венедчук переніс крововилив у мозок. Після цього йому провели кілька операцій, а згодом він проходив лікування та реабілітацію.

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Наприкінці 2025 року гуморист залишив "Ветеранів космічних військ" з особистих причин. Він також розповідав про складне відновлення після операцій. Зокрема, комік жартував, що 35% його голови тепер становить сплав титану, однак запевняв, що лікування триває і життя продовжується.

У середині вересня 2026 року в соцмережах уже поширювали чутки про смерть Венедчука. Тоді він особисто відреагував на повідомлення та наголосив, що живий.

OBOZ.UA повідомляв, що у червні цього року "Веня" одружився. Артист уклав шлюб зі своєю коханою жінкою Кариною.