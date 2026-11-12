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"Як можна мати таку пенсію?" Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про "недостойні" виплати від держави

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,8 т.
"Як можна мати таку пенсію?" Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про "недостойні" виплати від держави
Світлана Білоножко поскаржилася на пенсії в Україні. Джерело: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

Народна артистка України Світлана Білоножко публічно висловила невдоволення розміром пенсій у нашій Батьківщині. Співачка наголосила, що багато людей отримують від держави лише дві-три тисячі гривень на місяць, хоча вагому частину життя віддали роботі задля розвитку рідної країни. На думку зірки, такі виплати є максимально "недостойними".

Відповідну заяву вона зробила в коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром". Конкретний розмір власної пенсії Білоножко вирішила замовчати, однак чітко дала зрозуміти, що хотіла би отримувати значно більшу суму.

"Якщо рахувати, що у людей пенсія по 2–3 тисячі, то я, мабуть, мала би бути задоволеною. Але вважаю, що це сором. Навіть для тих людей, які в колгоспах працювали, на виробництвах, для наукових працівників. Коли вони кажуть, що у них пенсія 3–6 тисяч, то це велика біда. Як можна так ставитися до людей, які працюють на цю країну, живуть тут. Найбільше багатство країни – це її люди, які працюють і сплачують податки. За людей треба боротися", – висловилася знаменитість.

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''Як можна мати таку пенсію?'' Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про ''недостойні'' виплати від держави

Світлана Білоножко незадоволена пенсіями в Україні. Джерело: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

За словами Світлани Білоножко, до того, як досягнути кар'єрних вершин, вона пройшла досить тернистий шлях. Артистка працювала в театрі, на телебаченні, а потім підкорила сцену, проте її творчий внесок нібито не було оцінено достойно.

"У мене така пенсія... Кажуть, що це багато, а я вважаю, що це недостойна пенсія. Це не тільки в мене. Скільки ми пропрацювали, віддали здоров'я і податки сплачували. У мене такий шлях: театр, телебачення, власний творчий шлях. Як можна мати таку пенсію? Негідні пенсії в усіх моїх колег. Але їм соромно назвати її недостойною і кажуть, що задоволені. А я незадоволена: за себе і за них"– підсумувала артистка.

''Як можна мати таку пенсію?'' Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про ''недостойні'' виплати від держави

Артистка вважає, що має отримувати більшу суму виплат від держави. Джерело: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

Зауважимо, що хоча зараз Світлана Білоножко не захотіла називати жодних конкретних цифр, навесні 2026 року була більш відвертою щодо своїх доходів. Як говорила артистка, на той момент вона отримувала пенсію в розмірі 11 600 гривень. Цю суму артистка вважала замалою, зважаючи на професійний досвід, а достойною виплатою називала щонайменше 1000 доларів.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Павло Зібров, якому підвищили пенсію, розкрив, яку випалту отримує тепер і на чому заробляє, окрім музики.

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