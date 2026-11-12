''Як можна мати таку пенсію?'' Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про ''недостойні'' виплати від держави

Народна артистка України Світлана Білоножко публічно висловила невдоволення розміром пенсій у нашій Батьківщині. Співачка наголосила, що багато людей отримують від держави лише дві-три тисячі гривень на місяць, хоча вагому частину життя віддали роботі задля розвитку рідної країни. На думку зірки, такі виплати є максимально "недостойними".

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Відповідну заяву вона зробила в коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром". Конкретний розмір власної пенсії Білоножко вирішила замовчати, однак чітко дала зрозуміти, що хотіла би отримувати значно більшу суму.

"Якщо рахувати, що у людей пенсія по 2–3 тисячі, то я, мабуть, мала би бути задоволеною. Але вважаю, що це сором. Навіть для тих людей, які в колгоспах працювали, на виробництвах, для наукових працівників. Коли вони кажуть, що у них пенсія 3–6 тисяч, то це велика біда. Як можна так ставитися до людей, які працюють на цю країну, живуть тут. Найбільше багатство країни – це її люди, які працюють і сплачують податки. За людей треба боротися", – висловилася знаменитість.

За словами Світлани Білоножко, до того, як досягнути кар'єрних вершин, вона пройшла досить тернистий шлях. Артистка працювала в театрі, на телебаченні, а потім підкорила сцену, проте її творчий внесок нібито не було оцінено достойно.

"У мене така пенсія... Кажуть, що це багато, а я вважаю, що це недостойна пенсія. Це не тільки в мене. Скільки ми пропрацювали, віддали здоров'я і податки сплачували. У мене такий шлях: театр, телебачення, власний творчий шлях. Як можна мати таку пенсію? Негідні пенсії в усіх моїх колег. Але їм соромно назвати її недостойною і кажуть, що задоволені. А я незадоволена: за себе і за них", – підсумувала артистка.

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Зауважимо, що хоча зараз Світлана Білоножко не захотіла називати жодних конкретних цифр, навесні 2026 року була більш відвертою щодо своїх доходів. Як говорила артистка, на той момент вона отримувала пенсію в розмірі 11 600 гривень. Цю суму артистка вважала замалою, зважаючи на професійний досвід, а достойною виплатою називала щонайменше 1000 доларів.

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