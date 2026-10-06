Як Кремль ''повісив'' розправу над Ігорем Тальковим на українця, чому під удар попали співачки-зрадниці та де зараз ''убивця''

6 жовтня минає 35 років від дня загадкового вбивства радянського співака і поета Ігоря Талькова. Артиста застрелили за лаштунками Палацу спорту "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі під час концерту. У справі, яка десятиліттями залишалася однією з найгучніших загадок російського шоу-бізнесу, зрештою зробили винним уродженця Бердичева (Житомирська область) Валерія Шляфмана – колишнього концертного директора Талькова.

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OBOZ.UA розповість, що нині відомо про цю справу. Свого часу очевидці звинувачували в смертельному пострілі охоронця співачки Азізи Ігоря Малахова, а сам Шляфман десятиліттями заперечував, що вбивав Талькова. Ба більше, за останні роки російські слідчі не лише відновили справу, а й допитали десятки людей, серед яких опинилися співачки-зрадниці України Наташа Корольова та Лоліта Мілявська.

Що сталося у Санкт-Петербурзі 6 жовтня 1991 року

Трагедія сталася 6 жовтня 1991 року. У Палаці спорту "Ювілейний" проходив великий концерт, на якому мали виступити Тальков, Азіза, Олег Газманов та інші артисти. Перед виходом Талькова на сцену виникла суперечка через порядок виступів.

Азіза запізнювалася на концерт, через що її команда хотіла змінити черговість виходу артистів. Її супутник Ігор Малахов почав вимагати, щоб Тальков поступився місцем. Сварка продовжилася вже біля гримерки співака і переросла у бійку.

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У Малахова був бойовий револьвер. Під час сутички зброя опинилася в руках Шляфмана. За версією російського слідства, він кілька разів натиснув на спусковий гачок, нібито бажаючи налякати опонентів, але одна з куль влучила в Талькова.

Однак сам Шляфман стверджував зовсім інше і провину заперечував. За його словами, він вихопив револьвер лише для того, щоб припинити конфлікт, після чого сховав зброю в туалеті. Він також заявляв, що не стріляв у Талькова і не мав наміру його вбивати.

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Хто насправді стріляв у Талькова

Версія про провину Шляфмана виникла не одразу. Спочатку головною фігурою у справі був саме Малахов. Свідки, серед яких були артисти, охоронці та вдова Талькова, розповідали про його участь у конфлікті.

За даними справи, смертельна куля була випущена з револьвера Малахова. Ба більше, його зброю вважали незаконною. Малахова зрештою засудили за незаконне зберігання зброї, але не за вбивство Талькова.

Музикант Михайло Муромов, який того вечора перебував на концерті, також публічно заявляв, що стріляв Малахов, а Шляфмана, на його думку, звинуватили несправедливо.

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Попри це, у 2024 році Слідчий комітет РФ заявив про появу нових доказів умисного вбивства. Шляфмана допитали в Ізраїлі 10 жовтня того ж року. Ізраїль відмовився віддавати обвинувачуваного Росії, після чого російський суд виніс вирок, але заочно.

Чому допитували Корольову і Лоліту

У справі фігурували й відомі співачки-радниці України, які перебували на тому концерті. Серед них – уродженка Києва Наташа Корольова та уродженка Мукачева Лоліта Мілявська, які після початку повномасштабного вторгнення Росії залишилися працювати в країні-агресорці.

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У 2024 році російські слідчі заявили про необхідність допитати близько 150 свідків. Серед них були Олег Газманов, Ігор Ніколаєв, Богдан Тітомір та Олександр Цекало.

Корольова у листопаді 2024 року дала свідчення російському суду. Вона розповіла, що вранці того дня бачила Талькова на сніданку, після чого артисти вирушили на концерт. Коли стало відомо про стрілянину, співачка була на сцені й самого моменту пострілів не чула. Її гримерка розташовувалася неподалік від гримерки Талькова.

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До списку свідків також потрапила Лоліта Мілявська, уродженка Мукачева. Однак подробиці її розмови з правохоронцями невідомі.

Де зараз Валерій Шляфман

Після трагедії Шляфман виїхав із СРСР. У січні 1992 року він отримав український закордонний паспорт і через Житомир вирушив до Ізраїлю. Там чоловік змінив прізвище на Висоцький, оселився в Рамат-Гані та почав нове життя.

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Спочатку він відкрив продуктовий магазин, згодом зайнявся нерухомістю. Шляфман створив нову сім'ю та з'являвся у публічному просторі.

У єдиному відомому великому інтерв'ю, яке він дав у 2016 році, чоловік категорично заперечував, що вбив Талькова. Він стверджував, що не стріляв у співака, а виїхати з Росії його нібито переконав слідчий, який побоювався, що свідки можуть зробити його крайнім у справі.

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