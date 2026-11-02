''Я ніколи не була одружена в Україні'': Камалія шокувала одкровенням про Захура та як її продовжує ображати колишній чоловік

Співачка Камалія зробила несподіване зізнання про стосунки зі своїм колишнім чоловіком, підприємцем Мохаммадом Захуром. Виявилося, що шлюб артистки з бізнесменом ніколи не був дійсним в Україні, адже всі необхідні документи вони оформлювали в Пакистані.

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Як розповіла виконавиця в інтерв'ю Марічці Довбенко, вона неодноразово говорила Захуру, що хотіла би узаконити стосунки в рідній країні, однак підприємець не підтримував її ініціативу. Камалія це сприймала досить болісно.

"У мене навіть в "Дії" не вказано, що я була заміжня. У мене є папір, коли я виходила заміж в Пакистані, а тут Захур не захотів оформлювати наш шлюб. Я ніколи не була одружена в Україні. Я була тільки в Пакистані одружена. Все", – поділилася заслужена артистка України.

За словами Камалії, навіть після народження дітей – двійнят Арабелли та Мірабелли – вона часто натякала Захуру, що хотіла би одягнути білу сукню й зіграти весілля, дотримуючись українських традицій. Проте бізнесмен завжди пропускав такі слова виконавиці повз вуха і навіть не намагався робити крок назустріч.

"Так, він мене балував, купував класні машини, прикраси. Мене більше хвилює моє самопочуття. Я завжди почувала себе недолюбленою. Він ніколи мені не казав, що кохає. Я чула це тільки двічі: коли я виходила за нього заміж і потім ще раз. Він мені казав, що є вид чоловіків, які показують кохання справами, а не словами. Але навіть після народження дітей він не запропонував мені оформити шлюб в Україні", – розповіла співачка.

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Камалія також зізналася, що, хоча вони й підтримують зв'язок із Мохаммадом Захуром, колишній чоловік продовжує її ображати. Як приклад виконавиця навела нещодавню ситуацію, коли підприємець не дозволив їй поїхати на концерт на своєму автомобілі. Камалія пояснювала Захуру, що їй було би комфортно вирушити на виступ на мікроавтобусі, однак він не змінив своєї думки.

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Іншою причиною, яка не дає Камалії спокою, є те, що вона не знає, чи будуть вони з доньками захищені, якщо раптом із Захуром щось трапиться. Артистка, яка прожила з підприємцем в шлюбі з 2003 по 2023 роки, абсолютно нічого не знає про його заповіт, тож побоюється, що може залишитися без нічого.

"Він ніколи на цю тему не розмовляв і не хоче. А я, як мати своїх дітей, живу і не розумію, де будуть мої діти, де буду я. Я дуже боюся, що коли Захура не стане, його діти від першого шлюбу заберуть у на все. Тому що навіть в аграрний бізнес, який я придумала, мене не вписано. Там є його діти від першого шлюбу та мої діти", – зазначила знаменитість.

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Як раніше розповів OBOZ.UA, Камалія ухвалила рішення поставити крапку в стосунках із Захуром саме через його доньку Тетяну від попереднього шлюбу з росіянкою. Вона підстригла волосся Арабеллі та Мірабеллі, не порадившись із співачкою. Камалія одразу звернулася до Захура з обуреннями, однак замість підтримки почула у свій бік грубі слова.