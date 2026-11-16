''Я не очікував, встав, віддав честь'': принц Гаррі, який прибув до Львова з таємним візитом, приємно здивував українських ветеранів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти"Борони боже! Ми втратимо Костянтинівку": Гетьман пояснив, чому не можна йти на ще одне перемир’я"Борони боже! Ми втратимо Костянтинівку": Гетьман пояснив, чому не можна йти на ще одне перемир’я"СВО триває": у Кремлі цинічно заявили, що не дадуть Україні "перепочинку", і згадали про Кримський міст"СВО триває": у Кремлі цинічно заявили, що не дадуть Україні "перепочинку", і згадали про Кримський містБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВідключення світла в Україні. ІлюстраціяСитуація змінилася: в Україні діють оновлені графіки відключень світлаІлюстрація до гороскопаТрьом знакам зодіаку потрібно бути рішучими на початку тижня: найкращий час переглянути свої рішенняРосія готує новий удар по енергетиці України: Ігнат попередив про загрозуРосія готує новий удар по енергетиці України: Ігнат попередив про загрозу"Монстр" Ель-Ніньйо набирає обертів: NASA прогнозує кліматичне явище, сильніше за катастрофічний 1997 рік"Монстр" Ель-Ніньйо набирає обертів: NASA прогнозує кліматичне явище, сильніше за катастрофічний 1997 рікНазар Задніпровський порівняв двох українських акторок, які будували кар’єру в Москві: одна не програла, інша – відрізана скибкаНазар Задніпровський порівняв двох українських акторок, які будували кар’єру в Москві: одна не програла, інша – відрізана скибка"Бос босів": помер мексиканський наркобарон, якого вважали одним із найбільших контрабандистів в історії"Бос босів": помер мексиканський наркобарон, якого вважали одним із найбільших контрабандистів в історії
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Я не очікував, встав, віддав честь": принц Гаррі, який прибув до Львова з таємним візитом, приємно здивував українських ветеранів

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
1,3 т.
"Я не очікував, встав, віддав честь": принц Гаррі, який прибув до Львова з таємним візитом, приємно здивував українських ветеранів
Принц Гаррі зустрівся із українськими ветеранами

Під час неоголошеного візиту до України принц Гаррі влаштував приємний сюрприз творчій команді Театру Ветеранів. Перед початком вистави "Енеїда" у Львові герцог Сассекський зустрівся із представниками проєкту, тепло з ними поспілкувався та навіть запропонував ветерану й військовослужбовцю Сил територіальної оборони ЗСУ Артему Морозу зробити спільне фото.

Завітати до членів Театру принц Гаррі вирішив після того, як дізнався, що серед українських учасників започаткованих ним Ігор Нескорених є актор Іван Войнов. Хоча герцог і не зміг залишитися на виставу, можливості особисто поспілкуватися з ветеранами не втратив. Про це повідомили на Facebook-сторінці Сил ТрО.

''Я не очікував, встав, віддав честь'': принц Гаррі, який прибув до Львова з таємним візитом, приємно здивував українських ветеранів

Принц Гаррі поспілкувався з українськими ветеранами. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

"Ми саме готувались до виступу, і вже перед самим початком перевдягнулися та чекали в холі. І в цей момент увійшов принц Гаррі. Я не очікував, встав, віддав честь. Він підійшов до мене, потиснув руку, подякував за службу і запропонував зробити фото", – поділився враженнями Артем Морозов.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
4,0 т.
Змінив студію новин на велику сцену: відомий телеведучий приголомшив Тіну Кароль на "Голосі країни" та став останнім членом її команди
4,0 т.
Змінив студію новин на велику сцену: відомий телеведучий приголомшив Тіну Кароль на "Голосі країни" та став останнім членом її команди
Анастасія КакунАнастасія Какун
2,6 т.
Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за 4 роки разом виїхали за кордон: яка країна їх приймає та чому образи монархів прикували погляди
2,6 т.
Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за 4 роки разом виїхали за кордон: яка країна їх приймає та чому образи монархів прикували погляди
Анастасія КакунАнастасія Какун
3,9 т.
Двоє учасників "Воплів Відоплясова" виїхали за кордон під час великої війни: Олег Скрипка вперше розповів, як "втратив" музикантів
3,9 т.
Двоє учасників "Воплів Відоплясова" виїхали за кордон під час великої війни: Олег Скрипка вперше розповів, як "втратив" музикантів

За словами художнього керівника проєкту, режисера Ахтема Сеітаблаєва, протягом зустрічі принц Гаррі назвав театральне мистецтво сильним інструментом мотивації та реабілітації ветеранів. Ба більше, герцог Сассекський висловив сподівання побачити виставу Театру Ветеранів на сцені Великої Британії.

"Це зайвий доказ того, що народжений в Силах територіальної оборони Театр Ветеранів не лише допомагає в реабілітації наших побратимів, а також є і потужним інструментом міжнародної дипломатії. Лише у цьому році у нас відбулося пʼять міжнародних зустрічей, і вже є кілька запрошень показати виставу "Енеїда" на провідних театральних майданчиках Європи та Америки", – підкреслив Сеітаблаєв.

''Я не очікував, встав, віддав честь'': принц Гаррі, який прибув до Львова з таємним візитом, приємно здивував українських ветеранів

Принц наголосив на важливості театрального мистецтва для відновлення ветеранів. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Зауважимо, що Театр Ветеранів – це спільний проєкт відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ (ТРО Медіа) та Театру Драматургів, заснований у 2024 році. Його головна мета полягає у соціальній та психологічній реабілітації ветеранів через театральне мистецтво. Захисникам створюють можливості для творчої самореалізації, осмислення бойового досвіду та повернення до активного суспільного життя.

Візити принца Гаррі в Україну

Молодший син короля Чарльза III вчетверте приїхав до України, аби взяти участь у першій міжнародній конференції з питань воєнної травми Superhumans War Trauma. Під час заходу у Львові принц Гаррі виголосив потужну промову, де зробив акцент на тому, як змінилася роль нашої Батьківщини в міжнародній медичній спільноті.

"Міжнародні партнери протягом багатьох років приїжджали, щоб підтримати Україну та поділитися своїм досвідом. Тепер я розумію, що ролі змінилася. Адже Україна зараз переживає такі реалії війни, яких жодна інша країна раніше не знала. Ви – одне ціле, і цю єдність справді варто берегти. Дякую за ваш час та зусилля. Дякую за ваш досвід. Слава Україні!" – сказав герцог.

''Я не очікував, встав, віддав честь'': принц Гаррі, який прибув до Львова з таємним візитом, приємно здивував українських ветеранів

Принц Гаррі виступив на Superhumans War Trauma Conference. Джерело: instagram.com/chrisbaronsmith

Окрім того, принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові. Він особисто підтримав українських воїнів у змаганнях із регбі на колісних кріслах.

Нагадаємо, що перший візит до нашої країни після початку великої війни герцог Сассекський здійснив у квітні 2025 року. Тоді він поспілкувався із пораненими військовими та цивільними, медиками й дітьми, які проходили відновлення після важких травм, у центрі Superhumans. Восени того ж року принц Гаррі завітав до Києва. Він на власні очі побачив наслідки кривавої діяльності РФ та вшанував пам'ять полеглих захисників.

Третій візит до України герцог Сассекський здійснив у квітні 2026 року. Принц взяв участь у Київському безпековому форумі, протягом якого нагадав світу про жахливу війну в Україні та закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити збройну агресію.

Раніше OBOZ.UA розповів, що принц Гаррі показав особливі подарунки від українських військових, які зберігає вдома на почесному місці.

Схожі теми
Війна в УкраїніВетерани війни в УкраїніфотографіїЛьвівпринц Гарріпринц Гаррі
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!