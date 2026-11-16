''Я не очікував, встав, віддав честь'': принц Гаррі, який прибув до Львова з таємним візитом, приємно здивував українських ветеранів

Під час неоголошеного візиту до України принц Гаррі влаштував приємний сюрприз творчій команді Театру Ветеранів. Перед початком вистави "Енеїда" у Львові герцог Сассекський зустрівся із представниками проєкту, тепло з ними поспілкувався та навіть запропонував ветерану й військовослужбовцю Сил територіальної оборони ЗСУ Артему Морозу зробити спільне фото.

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Завітати до членів Театру принц Гаррі вирішив після того, як дізнався, що серед українських учасників започаткованих ним Ігор Нескорених є актор Іван Войнов. Хоча герцог і не зміг залишитися на виставу, можливості особисто поспілкуватися з ветеранами не втратив. Про це повідомили на Facebook-сторінці Сил ТрО.

"Ми саме готувались до виступу, і вже перед самим початком перевдягнулися та чекали в холі. І в цей момент увійшов принц Гаррі. Я не очікував, встав, віддав честь. Він підійшов до мене, потиснув руку, подякував за службу і запропонував зробити фото", – поділився враженнями Артем Морозов.

За словами художнього керівника проєкту, режисера Ахтема Сеітаблаєва, протягом зустрічі принц Гаррі назвав театральне мистецтво сильним інструментом мотивації та реабілітації ветеранів. Ба більше, герцог Сассекський висловив сподівання побачити виставу Театру Ветеранів на сцені Великої Британії.

"Це зайвий доказ того, що народжений в Силах територіальної оборони Театр Ветеранів не лише допомагає в реабілітації наших побратимів, а також є і потужним інструментом міжнародної дипломатії. Лише у цьому році у нас відбулося пʼять міжнародних зустрічей, і вже є кілька запрошень показати виставу "Енеїда" на провідних театральних майданчиках Європи та Америки", – підкреслив Сеітаблаєв.

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Зауважимо, що Театр Ветеранів – це спільний проєкт відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ (ТРО Медіа) та Театру Драматургів, заснований у 2024 році. Його головна мета полягає у соціальній та психологічній реабілітації ветеранів через театральне мистецтво. Захисникам створюють можливості для творчої самореалізації, осмислення бойового досвіду та повернення до активного суспільного життя.

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Візити принца Гаррі в Україну

Молодший син короля Чарльза III вчетверте приїхав до України, аби взяти участь у першій міжнародній конференції з питань воєнної травми Superhumans War Trauma. Під час заходу у Львові принц Гаррі виголосив потужну промову, де зробив акцент на тому, як змінилася роль нашої Батьківщини в міжнародній медичній спільноті.

"Міжнародні партнери протягом багатьох років приїжджали, щоб підтримати Україну та поділитися своїм досвідом. Тепер я розумію, що ролі змінилася. Адже Україна зараз переживає такі реалії війни, яких жодна інша країна раніше не знала. Ви – одне ціле, і цю єдність справді варто берегти. Дякую за ваш час та зусилля. Дякую за ваш досвід. Слава Україні!" – сказав герцог.

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Окрім того, принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові. Він особисто підтримав українських воїнів у змаганнях із регбі на колісних кріслах.

Нагадаємо, що перший візит до нашої країни після початку великої війни герцог Сассекський здійснив у квітні 2025 року. Тоді він поспілкувався із пораненими військовими та цивільними, медиками й дітьми, які проходили відновлення після важких травм, у центрі Superhumans. Восени того ж року принц Гаррі завітав до Києва. Він на власні очі побачив наслідки кривавої діяльності РФ та вшанував пам'ять полеглих захисників.

Третій візит до України герцог Сассекський здійснив у квітні 2026 року. Принц взяв участь у Київському безпековому форумі, протягом якого нагадав світу про жахливу війну в Україні та закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити збройну агресію.

Раніше OBOZ.UA розповів, що принц Гаррі показав особливі подарунки від українських військових, які зберігає вдома на почесному місці.