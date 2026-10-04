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"Я народилася такою": Alyona Alyona, яка важила 134 кг, відповіла хейтерам на вимоги менше їсти

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
icon 2,1 т.
"Я народилася такою": Alyona Alyona, яка важила 134 кг, відповіла хейтерам на вимоги менше їсти
Alyona Alyona, яка важила 134 кг, відповіла хейтерам на вимоги менше їсти. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка Alyona Alyona, яка неодноразово стикалася з хейтом через свою вагу, розповіла, що проблеми з постійним відчуттям голоду супроводжують її з самого дитинства. Артистка запевнила, що не стала великою вже в дорослому віці, а ще маленькою дитиною помічала, що хоче їсти значно частіше за своїх однолітків.

Про це Alyona Alyona розповіла в Instagram, опублікувавши відео, в якому пригадала своє дитинство та перші спроби батьків контролювати її вагу. За словами виконавиці, її мама також зазнавала соціального тиску через зовнішність доньки, а сама артистка ще в дитсадку постійно відчувала голод.

"Моя вага і проблеми з вагою не прийшли від якогось гормонального збою. Ні, я така народилася. Я така була і такою я прожила все своє життя і живу зараз", – заявила реперка.

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Вона пригадала, що ще маленькою дуже любила пити компоти, а в дитячому садочку могла випивати по дві-три склянки томатного соку, хоча інші діти часто від нього відмовлялися. За словами Alyona Alyona, вона також ніколи не відмовлялася від добавки їжі та могла знову сідати за стіл навіть невдовзі після того, як поїла вдома.

"Я пам'ятаю це непереборне відчуття всередині себе, бажання отримати ще. І це приносило мені дуже велике задоволення", – розповіла артистка.

''Я народилася такою'': Alyona Alyona, яка важила 134 кг, відповіла хейтерам на вимоги менше їсти

Реперка у дитинстві. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка наголосила, що справа, на її думку, була не лише в солодощах. У її родині було звичайне домашнє харчування, а солодке з'являлося переважно на свята. Водночас відчуття голоду, за її словами, було сильнішим, ніж у більшості дітей.

У школі ситуація не змінилася. Alyona Alyona зазначила, що вже в першому класі була "найбільшою" серед однокласників. Мама намагалася разом із нею дотримуватися дієт і контролювати харчування, однак домогтися дисципліни було складно.

''Я народилася такою'': Alyona Alyona, яка важила 134 кг, відповіла хейтерам на вимоги менше їсти

Реперка у дитинстві. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

"Оце почуття голоду було зі мною частіше, ніж в інших дітей. І воно було перманентним", – пояснила виконавиця.

Раніше артистка розповідала, що її найбільша вага сягала 134 кг. За словами реперки, така цифра на вагах була двічі – під час поїздки на Балі для запису альбому "Галас" у 2020 році та напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

''Я народилася такою'': Alyona Alyona, яка важила 134 кг, відповіла хейтерам на вимоги менше їсти

Реперка у дитинстві. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona також пояснювала, що їй складно схуднути нижче 110 кг. Тоді вона говорила, що працює над цим із терапевтом, оскільки організм нібито сприймає більшу вагу як запоруку сили та безпеки.

"У мене межа – 110 кілограм, за яку я одного разу ногою переступила і воно повернулося назад. Я з терапевтом над цим працюю. Організм боїться, що раптом я стану меншою, я не зможу підняти важке, не зможу витримати якийсь удар, не буду такою сильною", – говорила артистка.

''Я народилася такою'': Alyona Alyona, яка важила 134 кг, відповіла хейтерам на вимоги менше їсти

Alyona Alyona максимально важила 134 кг. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Раніше OBOZ.UA писав, що Alyona Alyona переїхала з Києва на тлі безперервних обстрілів. 

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