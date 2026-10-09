''Я лиш прийшла принести любов'': DARIKA презентувала трек You Know

9 жовтня 15-річна українська співачка DARIKA презентує "You Know". Пісня в стилі synthwave та retrowave є дев’ятим релізом артистки та виходить разом із кліпом, знятим на Київському морі. Режисерка відео – Валерія Фадєєва.

Відео дня

"You Know" – пісня про близькість, яку відчуваєш без пояснень, і здатність зберігати любов, навіть коли навколо темно. Ретроестетика звучання підкреслює ностальгійний настрій історії, у якій спогади, уява та реальність переплітаються. Зорі падають у чай, стеля стає кінотеатром, а в долонях двох людей поміщається ціла планета. "Я лиш прийшла принести любов" – центральний рядок приспіву, у якому звучить головний меседж пісні: залишатися відкритою до почуттів і берегти внутрішнє тепло попри невідомість.

У кліпі ця історія отримала ще один вимір – дорослішання самої DARIKA. Валерія Фадєєва познайомилася з нею на знімальному майданчику "Відпустки наосліп", а згодом спостерігала, як дівчина шукає себе та стає артисткою. Нова спільна робота стала можливістю зберегти особливий момент цього переходу.

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"Є речі, про які не треба говорити. Ти просто дивишся на людину – і знаєш. І вона знає. You know. Мені хотілося зловити саме цей зв’язок – те, що живе десь між поглядом, дотиком і тишею. Але ця історія для мене ще й дуже про саму Даріку. Коли вона повернулася до мене вже зі своєю музикою, я дуже гостро відчула: це про її останнє літо перед дорослішанням", – розповідає Валерія Фадєєва.

Головні історії дня

Перше кохання у відео – її художнє прочитання пісні та цього етапу життя співачки. Почуття можуть існувати лише в уяві, але від того переживатися не менш сильно: із захопленням, страхом і відчуттям, що все відбувається вперше.

"Я не питала її про почуття, я її так відчула саме зараз. Мені важливо, що я бачила її тоді – і маю можливість побачити й зберегти її тепер: тендітну, сміливу, ще десь дитину, але вже справжню артистку. Я знаю, що ця Даріка більше ніколи не повториться. І мені дуже хотілося створити та подарувати їй цей момент – перед усім великим, що буде далі", – додає режисерка.

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DARIKA поєднує музику з акторською роботою: серед проєктів за її участі – "Відпустка наосліп", "НУ МАМ" та "Київ день-ніч". У "You Know" ці два напрями зустрічаються в особистій історії про почуття, для яких ще складно знайти слова, але які вже хочеться зберегти.