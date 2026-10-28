''Я хочу бути сексуальною мамою'': 36-річна Дженніфер Лоуренс зробила підтяжку грудей

Голлівудська актриса Дженніфер Лоуренс, відома за фільмами "Голодні ігри", "Люди Ікс", "Червоний горобець", зробила підтяжку грудей після народження двох дітей. 36-річна знаменитість зізналася, що після другої вагітності її тіло не відновилося так, як після першої, тому вона наважилася на пластичну операцію.

Відео дня

Про хірургічне втручання Лоуренс розповіла в інтерв'ю The Cut. Знаменитість також пояснила, що її рішення було пов'язане з акторською кар'єрою, а у майбутньому вона також хоче зробити підтяжку обличчя.

Ще у 2025 році акторка розповідала, як народження дітей позначилося на її тілі. За словами Лоуренс, після першої вагітності організм майже повністю відновився, однак після другої все було інакше.

"Після першого випадку все, можна сказати, повернулося на свої місця. А після другого – нічого не повернулося на свої місця", – розповідала актриса.

Тепер Лоуренс зізналася, що її професія вплинула на рішення зробити операцію. Коли журналісти запитали, чи наважилася б вона на підтяжку грудей, якби не була знаменитістю, акторка відповіла, що, можливо, не поспішала б із цим кроком, але все одно розглядала б таку можливість.

Вона також додала: "Я хочу бути сексуальною мамою. Коли я відвожу дитину до школи, я хочу мати вигляд жінки, яка все тримає під контролем, навіть якщо я щойно прокинулася і насправді нічого не контролюю".

РЕКЛАМА

Зірка не приховує й свого ставлення до косметичних процедур. Минулого року вона розповідала, що використовує ботокс та пояснювала, що уникає філерів. За словами Лоуренс, вони можуть мати надто помітний вигляд перед камерою, а для акторської роботи їй важливо зберігати природну міміку.

Водночас Лоуренс не виключає, що в майбутньому зробить підтяжку обличчя. Коли її запитали, чи вже вдавалася вона до такої операції, акторка відповіла: "Ні. Але, повірте мені, я це зроблю!"

Головні історії дня

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс одружена з артдилером Куком Мароні. Пара познайомилася у 2018 році, а в жовтні 2019-го зіграла весілля. Подружжя виховує двох синів, однак акторка намагається оберігати їх від надмірної уваги публіки.

Раніше OBOZ.UA писав, що Дженніфер Лоуренс завела Instagram і поставила підписникам жорстку умову.