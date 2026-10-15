''Я казав: Саш, усе погано''. Друг ''Вені'' на похороні розповів про кому артиста та його ''суперсилу''. Відео

Гуморист Олександр "Веня" Венедчук, який помер у 32-річному віці, навіть після важких випробувань не втрачав оптимізму. Його друг і колега Влад Куран на церемонії прощання пригадав, як артист пережив інсульт та кому, але навіть тоді продовжував повторювати свою улюблену фразу: "Все нормально".

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Про це Куран розповів під час прощання з коміком у Спасо-Преображенському соборі в Києві 15 жовтня. Кореспондент OBOZ.UA перебував на місці події.

Влад Куран зізнався, що ця фраза Венедчука часом його дратувала. Водночас саме вона, на його думку, найкраще відображала характер друга та його здатність зберігати віру в краще навіть у найскладніші моменти.

"Є фраза, яку він часто казав. Він казав мені постійно, що все нормально. Вона мене дуже бісила. Цей оптимізм – це закладено в нього, це його суперсила", – пригадав гуморист.

Куран розповів, що чув ці слова від Венедчука за різних обставин. Навіть коли щось ішло не за планом або сам Олександр переживав важкі часи, він продовжував запевняти, що все гаразд. Особливо болісним для Курана стали спогади, коли Венедчук після інсульту перебував у комі. За словами гумориста, навіть тоді "Веня" не втрачав свого оптимізму.

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"Коли я не пам'ятав слова, він казав: "Все нормально". Коли усе у нього було погано, я кажу: "Саш, все погано". Він каже: "Все нормально". Чи це була кома, чи інсульт, я кажу: "Саш..." Він явився мені і щиро каже: "Все нормально, Владе". Він щиро у це вірив. Коли були дні, коли все чорне, все сіре, – у нього завжди усе було нормально", – сказав Куран.

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Відомо, що на початку 2025 року Венедчук переніс крововилив у мозок. Після цього йому провели кілька операцій, а згодом він проходив лікування та реабілітацію. Комік розповідав про складне відновлення і навіть жартував, що 35% його голови тепер становить сплав титану.

Наприкінці 2025 року Олександр залишив команду "Ветерани космічних військ" з особистих причин. У вересні 2026-го в соцмережах уже поширювали чутки про його смерть, однак тоді гуморист особисто запевнив, що живий.

15 жовтня в Києві відбулося прощання з артистом. Церемонія розпочалася о 10:00 у Спасо-Преображенському соборі, а поховання запланували на 12:00 на Жулянському цвинтарі. Провести Венедчука в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та представники українського шоу-бізнесу.

OBOZ.UA повідомляв, що у червні цього року "Веня" одружився. Артист уклав шлюб зі своєю коханою жінкою Кариною.