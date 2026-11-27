Співак та волонтер Арсен Мірзоян відверто розповів, чи планує поповнити лави Збройних Сил України. За словами знаменитості, він періодично обговорює можливість своєї мобілізації та вже навіть отримував пропозиції від командирів із конкретними посадами, щоправда, нерідко в жартівливому форматі.

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Виявилося, що знайомі-військовослужбовці знаменитості надсилають листи в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де він перебуває на обліку, і просять його "спіймати". Про це Мірзоян розповів у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"Розглядав (бригаду для проходження служби. – Ред.) і вже є відношення від різних підрозділів. Уже жартують. І навіть ті командири, які змінювалися в бригадах, присилали мені вже позови в ТЦК. Командир може написати в жартівливій формі в ТЦК: "Спіймайте Мірзояна на отаку посаду. Ми його забираємо", – поділився заслужений артист України.

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Як зазначив Мірзоян, останнього разу, наприклад, йому пропонували сержантську посаду в артилерійському підрозділі. Він із гумором відмовився від такої перспективи.

"Останнє було – командир гармати. Я кажу: "Юрійовичу, я не піду командиром гармати". Вже з гармати ніхто не стріляє, кажу, вибачте", – зазначив знаменитість.

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