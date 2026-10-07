Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Василь Нагірняк, який свого часу став одним із найпомітніших учасників "Фабрики зірок 3", за роки після участі в популярному шоу кардинально змінився. 18 років тому він був худорлявим юнаком із вибіленим волоссям, а тепер носить бороду, активно займається спортом та живе в Італії.

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Нещодавно користувачка Threads Тіна Антоненко опублікувала колаж із архівним і сучасним фото Нагірняка, чим неабияк здивувала прихильників старої "Фабрики зірок". "Міленіали, дивіться як наш Вася виріс!" – написала вона.

Ще під час участі в талант-шоу Нагірняк був худорлявим, із коротким світлим волоссям та зовсім юною зовнішністю. Тепер від колишнього образу залишилося небагато: артист поголив голову, відростив бороду та помітно набрав м'язову масу.

У коментарях шанувальники "Фабрики зірок" жартома намагалися зрозуміти, коли саме їхній "Вася" встиг перетворитися на "Василя".

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"Скільки я спала? Коли відбулась презентація Василь Про Макс?"

"Василю, а як це так вийшло? Я вас питаю?"

"Це вже не Вася, це Василь".

"Василько Нагірняк! Коли вилетів з "Фабрики", я до школи не пішла, так було зле".

Сам Нагірняк відповів шанувальникам: "Ви такі милі, будьте просто здорові мені".

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Однак музична кар'єра для Нагірняка залишилася в минулому. Нині чоловік живе в Італії і працює весільним відеографом. У своїй Instagram-візитівці він називає себе саме так та зазначає, що виконує замовлення по всій Італії та Європі.

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"Я знімаю весілля так, як вони відбуваються насправді. Мене звати Василь – я весільний відеограф, що мешкає на озері Комо та працює по всій Італії та Європі", – йдеться в його повідомленні.

У "Фабрику зірок" Нагірняк прийшов ще зовсім юним. Він був учасником третього сезону шоу, а згодом продовжив музичну кар'єру. У 2012 році співак брав участь у Національному відборі на Євробачення, однак не переміг. Того ж року він став переможцем Crimea Music Fest та отримав гран-прі "Золотої зірки Алли Пугачової".

Раніше OBOZ.UA писав, як змінилися легенди "Фабрики зірок". Дехто з них за роки кардинально змінив зовнішність і професію, а інші залишилися в шоу-бізнесі та досі активно виступають.