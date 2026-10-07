Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Скороход пропонує відмовитись від курсу України на вступ до НАТО і відновити нейтральний статус: проєкт змін до КонституціїСкороход пропонує відмовитись від курсу України на вступ до НАТО і відновити нейтральний статус: проєкт змін до КонституціїЦентральний залізничний вокзал Києва"Укрзалізниця" скасовує два потяги через погіршення безпекової ситуації: коли припинять курсуватиВорог переніс виконання планів з вересня на жовтень: в ЗСУ сказали, чи є небезпека прориву армії РФ до ЗапоріжжяВорог переніс виконання планів з вересня на жовтень: в ЗСУ сказали, чи є небезпека прориву армії РФ до ЗапоріжжяУкраїнцям розповіли, що буде з цінами на бензин найближчими днямиУкраїнські АЗС змінили вартість бензину: скільки тепер коштує літрІлюстративне фотоВсесвіт подарує безліч можливостей трьом знакам зодіаку: у них усе піде легкоВбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. ФотоВбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. ФотоРосія атакувала дроном торговий центр у Сумах: є загиблий і пораненіРосія атакувала дроном торговий центр у Сумах: є загиблий і пораненіСтару гривню можна продати майже за 40 тисячСтару гривню можна продати майже за 40 тисяч: який вигляд має дорога українська монетаКлуб російського підприємця вигнав українського тренера "за найгірший результат в історії"Клуб російського підприємця вигнав українського тренера "за найгірший результат в історії"Збірна Росії з футболу вела 3:1 у матчі проти Нігерії, але зганьбилася на останніх хвилинах. ВідеоЗбірна Росії з футболу вела 3:1 у матчі проти Нігерії, але зганьбилася на останніх хвилинах. Відео

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка "Фабрики зірок" Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
icon 348
Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка "Фабрики зірок" Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя
Як змінився зірка "Фабрики зірок" Нагірняк

Василь Нагірняк, який свого часу став одним із найпомітніших учасників "Фабрики зірок 3", за роки після участі в популярному шоу кардинально змінився. 18 років тому він був худорлявим юнаком із вибіленим волоссям, а тепер носить бороду, активно займається спортом та живе в Італії.

Нещодавно користувачка Threads Тіна Антоненко опублікувала колаж із архівним і сучасним фото Нагірняка, чим неабияк здивувала прихильників старої "Фабрики зірок". "Міленіали, дивіться як наш Вася виріс!" – написала вона.

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Як змінився Нагірняк. Джерело: скриншот

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Як змінився Нагірняк. Джерело: instagram.com/nagirnyak_wedding

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
icon 45,0 т.
Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності
icon 45,0 т.
Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 5,1 т.
"На голову не налазило". Зʼявилися нові подробиці про життя "зниклої" Сестрички Віки: яку артистку вона покликала в гості після 30 років мовчання
icon 5,1 т.
"На голову не налазило". Зʼявилися нові подробиці про життя "зниклої" Сестрички Віки: яку артистку вона покликала в гості після 30 років мовчання
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 2,6 т.
Імплант в обличчі, ліпосакція та пластика: молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, що зробила з собою і яка операція була невдалою
icon 2,6 т.
Імплант в обличчі, ліпосакція та пластика: молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, що зробила з собою і яка операція була невдалою

Ще під час участі в талант-шоу Нагірняк був худорлявим, із коротким світлим волоссям та зовсім юною зовнішністю. Тепер від колишнього образу залишилося небагато: артист поголив голову, відростив бороду та помітно набрав м'язову масу.

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Який вигляд має Нагірняк. Джерело: instagram.com/nagirnyak_wedding

У коментарях шанувальники "Фабрики зірок" жартома намагалися зрозуміти, коли саме їхній "Вася" встиг перетворитися на "Василя".

"Скільки я спала? Коли відбулась презентація Василь Про Макс?"

"Василю, а як це так вийшло? Я вас питаю?"

"Це вже не Вася, це Василь".

"Василько Нагірняк! Коли вилетів з "Фабрики", я до школи не пішла, так було зле".

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Реакція мережі. Джерело: скриншот

Сам Нагірняк відповів шанувальникам: "Ви такі милі, будьте просто здорові мені".

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Реакція мережі. Джерело: скриншот

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Реакція мережі. Джерело: скриншот

Однак музична кар'єра для Нагірняка залишилася в минулому. Нині чоловік живе в Італії і працює весільним відеографом. У своїй Instagram-візитівці він називає себе саме так та зазначає, що виконує замовлення по всій Італії та Європі.

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Який вигляд має Нагірняк. Джерело: instagram.com/nagirnyak_wedding

"Я знімаю весілля так, як вони відбуваються насправді. Мене звати Василь – я весільний відеограф, що мешкає на озері Комо та працює по всій Італії та Європі", – йдеться в його повідомленні.

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Як змінився Нагірняк. Джерело: instagram.com/nagirnyak_wedding

У "Фабрику зірок" Нагірняк прийшов ще зовсім юним. Він був учасником третього сезону шоу, а згодом продовжив музичну кар'єру. У 2012 році співак брав участь у Національному відборі на Євробачення, однак не переміг. Того ж року він став переможцем Crimea Music Fest та отримав гран-прі "Золотої зірки Алли Пугачової".

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка ''Фабрики зірок'' Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя

Як змінився Нагірняк. Джерело: instagram.com/nagirnyak_wedding

Раніше OBOZ.UA писав, як змінилися легенди "Фабрики зірок". Дехто з них за роки кардинально змінив зовнішність і професію, а інші залишилися в шоу-бізнесі та досі активно виступають.

Схожі теми
Фабрика зірокЯк змінилися зіркизіркиІталія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись