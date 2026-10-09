''Виставили мій третій шлюб непристойним'': Шоптенко поставила на місце хейтерів, які розкритикували її через весілля з іноземцем

Українська танцівниця Олена Шоптенко несподівано стикнулася з хвилею хейту після оголошення новини про весілля з австрійцем Крістіаном. Вона почала отримувати немало повідомлень із доріканнями в тому, що вже втретє виходить заміж, чим, мовляв, показує лише те, що "морочить голову чоловікам". Хореографка не стала терпіти такі "напади" та осадила хейтерів.

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На особистій сторінці в Instagram Шоптенко оприлюднила скриншоти кількох коментарів із образами й чітко наголосила: абсолютно не відчуває сорому через кількість своїх шлюбів. За словами чемпіонки світу з латиноамериканських танців, вона сама знає, що робити зі своїм життям, тож втретє сказала коханню "так" абсолютно свідомо.

"На роздуми мене наштовхнули декілька коментарів, які виставили мій третій шлюб чимось непристойним, негідним. Що цікаво, це були жінки. У нашому суспільстві досі жива стигма щодо жінок: мовляв, якщо робиш кілька спроб побудувати стосунки, з тобою щось не так. Дехто дорікав мені тим, що я вже маю певний вік і не маю права на щастя, якщо мені вже давно не 18", – висловилася танцівниця.

Однак на всю подібну критику Олена Шоптенко може дати одну відповідь: це лише її життя, тож їй вирішувати, скільки разів виходити заміж та в якому віці. Хореографка нагадала хейтерам, що неможливо оцінювати людину за однією подією чи виключно з картинки в соцмережах, адже це далеко не завжди є відображенням реальності.

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Як наголосила Шоптенко, вона не сприймає свої попередні шлюби як невдачі, а навпаки, як те, що не побоялася відкритися можливостям. На думку танцівниці, у наш час сказати собі "так" може бути набагато складніше, аніж відмовити.

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Знаменитість не приховує, що в минулих стосунках робила помилки, але водночас отримала цінний досвід та знайшла силу йти далі. У шлюб з іноземцем Олена Шоптенко увійшла без сліпої віри в те, що все буде ідеально. Для танцівниці третє "так" означає свідому готовність проживати своє життя до кінця, усвідомлюючи, що за кожним рішенням ідуть наслідки.

"Так, я втретє заміжня. І мені не соромно. Навпаки. Я вдячна собі за сміливість знову сказати "так" любові, близькості, новому етапу життя. І так – собі", – підсумувала хореографка.

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Особисте життя Олени Шоптенко

Вперше танцівниця узаконила стосунки зі своїм колегою по цеху – Дмитром Дікусаром. Пара прожила в шлюбі з 2013 по 2016 роки, після чого ухвалила рішення розлучитися, пославшись на нестачу терпіння.

Наступним обранцем Олени Шоптенко став підприємець Олексій Іванов. У жовтні 2016 року вони зіграли весілля, а приблизно через два роки стали батьками сина Олексія. Вже у 2025 році танцівниця здивувала фанатів новиною: вони з підприємцем офіційно розірвали шлюб під час великої війни, хоча розійшлися раніше.

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23 вересня цього року Шоптенко втретє пов'язала себе узами шлюбу з Крістіаном. Закохані влаштували церемонію у старовинному замку Schloss Hagenberg в Австрії. Під час весілля молодята дотрималися українських та австрійських традицій.

Раніше OBOZ.UA писав, що Олена Шоптенко відверто розповіла про складнощі на початку стосунків із чоловіком-іноземцем та чи поладнав він з її сином.