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"Виставили мій третій шлюб непристойним": Шоптенко поставила на місце хейтерів, які розкритикували її через весілля з іноземцем

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 567
"Виставили мій третій шлюб непристойним": Шоптенко поставила на місце хейтерів, які розкритикували її через весілля з іноземцем
Олена Шоптенко осадила хейтерів, які дорікнули їй через третій шлюб

Українська танцівниця Олена Шоптенко несподівано стикнулася з хвилею хейту після оголошення новини про весілля з австрійцем Крістіаном. Вона почала отримувати немало повідомлень із доріканнями в тому, що вже втретє виходить заміж, чим, мовляв, показує лише те, що "морочить голову чоловікам". Хореографка не стала терпіти такі "напади" та осадила хейтерів.

На особистій сторінці в Instagram Шоптенко оприлюднила скриншоти кількох коментарів із образами й чітко наголосила: абсолютно не відчуває сорому через кількість своїх шлюбів. За словами чемпіонки світу з латиноамериканських танців, вона сама знає, що робити зі своїм життям, тож втретє сказала коханню "так" абсолютно свідомо.

''Виставили мій третій шлюб непристойним'': Шоптенко поставила на місце хейтерів, які розкритикували її через весілля з іноземцем

Шоптенко відповіла на критику через третє весілля. Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

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"На роздуми мене наштовхнули декілька коментарів, які виставили мій третій шлюб чимось непристойним, негідним. Що цікаво, це були жінки. У нашому суспільстві досі жива стигма щодо жінок: мовляв, якщо робиш кілька спроб побудувати стосунки, з тобою щось не так. Дехто дорікав мені тим, що я вже маю певний вік і не маю права на щастя, якщо мені вже давно не 18", – висловилася танцівниця.

Однак на всю подібну критику Олена Шоптенко може дати одну відповідь: це лише її життя, тож їй вирішувати, скільки разів виходити заміж та в якому віці. Хореографка нагадала хейтерам, що неможливо оцінювати людину за однією подією чи виключно з картинки в соцмережах, адже це далеко не завжди є відображенням реальності.

''Виставили мій третій шлюб непристойним'': Шоптенко поставила на місце хейтерів, які розкритикували її через весілля з іноземцем

Шоптенко закликала не судити людей по одній ситуації. Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

Як наголосила Шоптенко, вона не сприймає свої попередні шлюби як невдачі, а навпаки, як те, що не побоялася відкритися можливостям. На думку танцівниці, у наш час сказати собі "так" може бути набагато складніше, аніж відмовити.

''Виставили мій третій шлюб непристойним'': Шоптенко поставила на місце хейтерів, які розкритикували її через весілля з іноземцем

Хореографка осадила хейтерів. Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

Знаменитість не приховує, що в минулих стосунках робила помилки, але водночас отримала цінний досвід та знайшла силу йти далі. У шлюб з іноземцем Олена Шоптенко увійшла без сліпої віри в те, що все буде ідеально. Для танцівниці третє "так" означає свідому готовність проживати своє життя до кінця, усвідомлюючи, що за кожним рішенням ідуть наслідки.

"Так, я втретє заміжня. І мені не соромно. Навпаки. Я вдячна собі за сміливість знову сказати "так" любові, близькості, новому етапу життя. І так – собі", – підсумувала хореографка.

''Виставили мій третій шлюб непристойним'': Шоптенко поставила на місце хейтерів, які розкритикували її через весілля з іноземцем

Танцівниця наголосила, що їй не соромно за три шлюби. Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

Особисте життя Олени Шоптенко

Вперше танцівниця узаконила стосунки зі своїм колегою по цеху – Дмитром Дікусаром. Пара прожила в шлюбі з 2013 по 2016 роки, після чого ухвалила рішення розлучитися, пославшись на нестачу терпіння.

Наступним обранцем Олени Шоптенко став підприємець Олексій Іванов. У жовтні 2016 року вони зіграли весілля, а приблизно через два роки стали батьками сина Олексія. Вже у 2025 році танцівниця здивувала фанатів новиною: вони з підприємцем офіційно розірвали шлюб під час великої війни, хоча розійшлися раніше.

''Виставили мій третій шлюб непристойним'': Шоптенко поставила на місце хейтерів, які розкритикували її через весілля з іноземцем

Шоптенко вийшла заміж за австрійця. Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

23 вересня цього року Шоптенко втретє пов'язала себе узами шлюбу з Крістіаном. Закохані влаштували церемонію у старовинному замку Schloss Hagenberg в Австрії. Під час весілля молодята дотрималися українських та австрійських традицій.

Раніше OBOZ.UA писав, що Олена Шоптенко відверто розповіла про складнощі на початку стосунків із чоловіком-іноземцем та чи поладнав він з її сином.

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