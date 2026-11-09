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Виставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з "підвохом" на благодійному заході

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
717
Виставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з "підвохом" на благодійному заході
Наречена Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з "підвохом"

Наречена голлівудського актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі, влаштувала справжній модний сюрприз на гала-вечорі LACMA Art+Film у Лос-Анджелесі (США). На перший погляд, її темна сукня від Gucci здавалася стриманою, однак ззаду вбрання мало дуже сміливий виріз, який оголював майже всю спину моделі та частково самі сідниці.

Для виходу на червону доріжку 38-річна модель обрала чорну сукню з довгими рукавами та високим коміром біля обличчя. Головний "підвох" ховався ззаду: спина вбрання була відкрита до стегон, а металева срібляста деталь з'єднували усю конструкцію.

Виставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з ''підвохом'' на благодійному заході

Для виходу на червону доріжку 38-річна модель обрала чорну сукню з довгими рукавами

Доповнював незвичайний дизайн високий розріз на нозі. Тож спереду образ Розі Гантінгтон-Вайтлі мав доволі стриманий вигляд, а ззаду перетворювався на відвертий вечірній вихід.

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Модель підібрала до сукні чорні туфлі з гострим носом та сережки зі смарагдами та діамантами. Волосся вона зібрала в гладкий хвіст, щоб не відвертати уваги від незвичайного крою вбрання.

Виставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з ''підвохом'' на благодійному заході

Сукня з "підвохом" Розі Гантінгтон-Вайтлі

Що відомо про стосунки Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема

Особисте життя супермодель уже понад 15 років пов'язує з актором Джейсоном Стейтемом. Вони познайомилися у 2009 році на вечірці в Лондоні, а вперше офіційно з'явилися разом на публіці через 2 роки. Попри 20-річну різницю у віці, пара побудувала міцні стосунки та виховує двох дітей – сина Джека Оскара, який народився у 2017 році, та доньку Ізабеллу, яка з'явилася на світ у лютому 2022-го.

Виставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з ''підвохом'' на благодійному заході

Образ модель доповнила смарагдовими сережками

У січні 2016 року закохані заручилися, однак до весілля досі не дійшли. Розі Гантінгтон-Вайтлі раніше пояснювала, що шлюб не є для них головним пріоритетом, адже вони щасливі й без документа про шлюб. За її словами, пара хоче дочекатися слушного моменту.

Цей момент насправді настав у 2018 році, але весілля довелося відкласти, адже подружжя дізналося, що чекає на первістка, а згодом вирішили дочекатися, поки діти підростуть.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що янгол Victoria's Secret і кохана Джейсона Стейтема "вдарила" по почуттях українців, поки Україна оплакувала вбиту родину під Кривим Рогом.

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