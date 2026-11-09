Виставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з ''підвохом'' на благодійному заході

Наречена голлівудського актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі, влаштувала справжній модний сюрприз на гала-вечорі LACMA Art+Film у Лос-Анджелесі (США). На перший погляд, її темна сукня від Gucci здавалася стриманою, однак ззаду вбрання мало дуже сміливий виріз, який оголював майже всю спину моделі та частково самі сідниці.

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Для виходу на червону доріжку 38-річна модель обрала чорну сукню з довгими рукавами та високим коміром біля обличчя. Головний "підвох" ховався ззаду: спина вбрання була відкрита до стегон, а металева срібляста деталь з'єднували усю конструкцію.

Доповнював незвичайний дизайн високий розріз на нозі. Тож спереду образ Розі Гантінгтон-Вайтлі мав доволі стриманий вигляд, а ззаду перетворювався на відвертий вечірній вихід.

Модель підібрала до сукні чорні туфлі з гострим носом та сережки зі смарагдами та діамантами. Волосся вона зібрала в гладкий хвіст, щоб не відвертати уваги від незвичайного крою вбрання.

Що відомо про стосунки Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема

Особисте життя супермодель уже понад 15 років пов'язує з актором Джейсоном Стейтемом. Вони познайомилися у 2009 році на вечірці в Лондоні, а вперше офіційно з'явилися разом на публіці через 2 роки. Попри 20-річну різницю у віці, пара побудувала міцні стосунки та виховує двох дітей – сина Джека Оскара, який народився у 2017 році, та доньку Ізабеллу, яка з'явилася на світ у лютому 2022-го.

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У січні 2016 року закохані заручилися, однак до весілля досі не дійшли. Розі Гантінгтон-Вайтлі раніше пояснювала, що шлюб не є для них головним пріоритетом, адже вони щасливі й без документа про шлюб. За її словами, пара хоче дочекатися слушного моменту.

Цей момент насправді настав у 2018 році, але весілля довелося відкласти, адже подружжя дізналося, що чекає на первістка, а згодом вирішили дочекатися, поки діти підростуть.

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