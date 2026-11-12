''Вирізали все'': який вигляд має важкохворий режисер Олексій Комаровський після операції на обличчі

Український режисер Олексій Комаровський, у якого діагностували рак шкіри, переніс уже третю операцію за рік. Хірургічне втручання стосувалося правої брови та ділянки навколо ока. Кінематографіст повідомив, що все минуло успішно, однак на опублікованих післяопераційних фото помітні наслідки втручання.

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Знімками з операційної та після процедури режисер поділився в Instagram. На одному з кадрів він лежить на операційному столі й складає долоні у формі серця. На інших видно, що праву брову та повіку заклеїли медичними пластирями.

"3-тя операція за рік. Все пройшло добре! Залишу тут на пам’ять. Про цей день, про вчасно проведену операцію, про мегапрофесійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція проходить у максимально позитивній атмосфері і з музичкою. Я їм безмежно вдячний!" – написав Комаровський.

У сториз він також коротко описав результат хірургічного втручання: "Вирізали все. Я знову з вами".

Нагадаємо, у жовтні Олексій Комаровський повідомив, що в нього виявили рак шкіри. Пухлина розташовувалася на обличчі, а тому режисер не знав, як зміниться його зовнішність після операції. Він також припускав, що через лікування може зникнути із соціальних мереж приблизно на пів року.

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Згодом кінематографіст розповів, що спочатку помітив на обличчі невелику червону пляму, яка з часом перетворилася на утворення. Оскільки воно не боліло й не завдавало дискомфорту, Олексій Комаровський не поспішав до лікарів. Пройти обстеження його тричі закликала подруга, і зрештою він дослухався до її поради.

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