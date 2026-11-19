19 листопада на SWEET.TV вийшов другий епізод пригодницького реаліті на колесах Destination X. Учасники вперше об’єдналися в команди та почали змагатися за підказки. Проте відтепер їм потрібно бути ще уважнішими: у грі з’явилися хибні підказки, які можуть збити з правильного шляху. Змінилися й правила пошуку точки X – тепер не всі учасники будуть відгадувати місце, де вони опинилися.

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Одним із перших випробувань стало завдання на воді. Учасникам потрібно було на сапах подолати перешкоди, знайти правильні вказівники та почепити три з них на стовп. Однак для Мішель Андраде завдання ускладнилося: вона заплуталася на сапі серед перешкод і не змогла самостійно вибратися із ситуації. На допомогу прийшов інший учасник Destination X Віталій Островський. Завдяки його допомозі Мішель змогла впоратися з перешкодами та продовжити випробування.

"Я катаюся на сапах, маю хороший баланс і була впевнена, що точно впораюся. Але навіть не уявляла, наскільки все буде складно і як сильно адреналін може вплинути на мої емоції. Тут ще й відповідальність перед командою: я знаю, наскільки для Аліни Гніденко важлива перемога, а Віталік дуже сильний учасник, і мені теж хотілося показати свій максимум.

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У якийсь момент почалася справжня паніка, я не розуміла, що робити, і дуже потребувала допомоги Віталіка. Це зовсім не дитячі завдання, а справжнє випробування. Було дуже непросто, і слава Богу, що Віталік був поруч. Він постійно підтримував мене, казав: "Заспокійся, все буде добре" і допомагав. Бо в якийсь момент адреналін і паніка просто взяли гору над моїми емоціями" – поділилась українсько-болівійська співачка Michelle Andrade.

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Однак командна робота – не єдине, що тепер впливатиме на перебіг гри. У другому епізоді учасники також дізналися про новий механізм голосування. Відтепер до Map Room вирушатимуть не всі гравці, а лише п’ятеро, яких визначать самі учасники. Кожен зможе віддати голос за того, кого вважає найслабшим у грі.

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Той, хто набере найбільше голосів, потрапить до Map Room, щоб позначити на карті України свою версію точки X. Решта учасників вирушать до сейфу, де будуть захищені від вибування в цьому епізоді. Таким чином, тепер гравцям доведеться не лише шукати підказки та розпізнавати хибні підказки, а й уважно стежити за діями одне одного, оцінювати шанси суперників і вирішувати, кому можна довіряти.

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Попереду на учасників чекають нові випробування, складні рішення та перевірка довіри одне до одного. Щоб дістатися до фіналу Destination X на SWEET.TV, їм доведеться бути уважними, мислити раціонально, домовлятися та знаходити баланс між власною стратегією і командною грою. А головна мета залишається незмінною – відгадати точку X на мапі України.

Другий епізод уже доступний на SWEET.TV. Нові епізоди виходитимуть щочетверга.