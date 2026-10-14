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"Вєня" захворів". Зірки показали, про що говорили з зіркою "Ліги сміху" перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 хв
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"Вєня" захворів". Зірки показали, про що говорили з зіркою "Ліги сміху" перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину
Зірки показали, про що говорили з "Вєнєю" перед раптовою смертю

Українські знаменитості не можуть оговтатися від звістки про смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука, відомого як "Вєня". Даша Астаф'єва, Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна, Андрій Бєдняков та інші публічні люди, які знали гумориста, присвятили йому дописи в соцмережах.

Деякі з них згадали про спільні плани, яким так і не судилося здійснитися, а телеведучий Анатолій Анатоліч оприлюднив їхню останню переписку. OBOZ.UA зібрав ці реакції.

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Про смерть Венедчука стало відомо ввечері 13 жовтня. Джерело: Сторінка актора в Telegram

Про смерть Венедчука стало відомо ввечері 13 жовтня. Він здобув популярність завдяки виступам у команді "Ветерани космічних військ" у шоу "Ліга сміху", з якою став переможцем проєкту. На початку 2025 року комік переніс крововилив у мозок, після чого йому зробили кілька операцій. Причину його смерті наразі не повідомляли.

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Анатолій Анатоліч розповів, що вони з гумористом планували записати інтерв'ю. Однак наприкінці червня Венедчук повідомив йому про різке погіршення самопочуття. Телеведучий опублікував скриншот їхнього листування, яке тепер стало для нього останнім.

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Анатолій Анатоліч розповів, що вони з гумористом планували записати інтерв'ю. Джерело: скриншот

"Наша остання переписка. Мали писати інтерв'ю. "Вєня" захворів. Головне – здоров'я, написав я. Якби я знав, що це останнє спілкування. Що б я сказав? Дуже шкода. Сподіваюся, тобі краще на небесах", – написав Анатоліч.

У повідомленні від кінця червня комік розповів, що йому стало зле: "Є один нюанс, мене підкосило сьогодні плотно, лежу в ліжку, 39,6 було годину тому. Що буде далі, я х*р знає. 21:15 мені ще гірше".

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

На початку 2025 року комік переніс крововилив у мозок. Джерело: Сторінка актора в Telegram

Тоді Анатоліч відреагував коротким повідомленням: "Бляха". Наступного дня Венедчук знову написав телеведучому: "Мені п*зда зовсім, не можу раму зібрати". У відповідь Анатоліч побажав йому одужання: "Вєня", розумію! Звичайно, здоров'я головне! Одужуй!"

Своїми спогадами поділилися й інші відомі українці. Даша Астаф'єва опублікувала фото з коміком і коротко підписала його: "Як в це повірити...."

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Даша Астаф'єва опублікувала фото з коміком. Джерело: скриншот

Леся Нікітюк також не приховувала розгубленості через трагічну звістку. "Просто шок. Сашо, вірю, що ти в кращому світі", – написала телеведуча.

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Леся Нікітюк не приховувала розгубленості через трагічну звістку. Джерело: скриншот

Втікач Влад Яма також опублікував фото з Венедчуком і згадав про їхні спільні плани, які не вдалося реалізувати через початок повномасштабного вторгнення Росії.

"Планували запис на 26.02.2022. Щирі співчуття рідним", – написав танцівник, який після початку великої війни виїхав за кордон.

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Влад Яма також опублікував фото з Венедчуком. Джерело: скриншот

Маша Єфросиніна назвала Венедчука одним із найталановитіших людей, із якими їй доводилося працювати, і згадала про його плани на майбутнє.

"Один з дуже талановитих людей, з яким мені пощастило працювати. Скільки в тебе було планів на це життя. Якийсь нескінченно хронічний біль. Спочивай з миром, "Вєня", – написала вона.

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Маша Єфросиніна назвала Венедчука одним із найталановитіших людей. Джерело: скриншот

Журналістка Раміна Есхакзай також розповіла про нездійснені професійні плани. За її словами, вони мали записати інтерв'ю, коли комік вирішить запустити власний YouTube-проєкт.

в ах*ї. Ми з "Вєнєю" мали писати інтерв'ю, коли він вирішить запускати свій канал. Я просто в ах*ї", – відреагувала вона.

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Раміна Есхакзай також розповіла про нездійснені професійні плани. Джерело: скриншот

Андрій Бєдняков присвятив колезі емоційний допис, у якому зізнався, що переглядає спільні епізоди й плаче. "Я тебе обіймаю, гагрід. Плачу і обіймаю. Передивляюся з тобою епізоди, де ти смішив людей. Я завжди буду посміхатися, коли буду на тебе дивитися. Як завжди робив", – написав телеведучий.

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Андрій Бєдняков присвятив колезі емоційний допис. Джерело: скриншот

Юрій Ткач, з яким об'єднувала "Ліга сміху", також присвятив Венедчуку слова пам'яті, наголосивши, що йому важко прийняти втрату друга.

"Неможливо повірити! Неможливо прийняти... Талановитий, щирий, неймовірний, світлий... Ти дарував людям сміх, а сьогодні стільки сліз і болю... Люблю тебе, друже... Назавжди в наших серцях", – написав гуморист.

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Юрій Ткач наголосив, що йому важко прийняти втрату друга. Джерело: скриншот

Сумну звістку прокоментував і Олександр Педан. Він опублікував фото з "Вєнєю" та висловив співчуття його близьким: "Вєня"... Шкода, неймовірно шкода, слова співчуття всім близьким".

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Сумну звістку прокоментував і Олександр Педан. Джерело: скриншот

Фіма Костянтиновський також не зміг стримати емоцій. "Я не знаю, як в це повірити. Я просто плачу і не можу зупинитися плакати", – написав гуморист.

''Вєня'' захворів''. Зірки показали, про що говорили з зіркою ''Ліги сміху'' перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Фіма Костянтиновський не зміг стримати емоцій. Джерело: скриншот

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Олександр Венедчук оголосив про вихід із команди "Ветерани космічних військ" з особистих причин. Після крововиливу в мозок він переніс кілька операцій, проходив лікування та реабілітацію. Попри проблеми зі здоров'ям, комік наголошував, що лікування триває.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Кам’янському Дніпропетровської області раптово помер шоумен, ведучий та учасник телевізійного проєкту "Ліга сміху" Олександр Замша. Йому був 41 рік.

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