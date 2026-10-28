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"Видаляйте це відео!" Камалія не на жарт розізлила українців через танці у військовій формі

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
285
"Видаляйте це відео!" Камалія не на жарт розізлила українців через танці у військовій формі
Камалія не на жарт розізлила українців через танці у військовій формі

Українська співачка Камалія оприлюднила відео, на якому разом із виконавцем VLADIAS танцює на бронеавтомобілі під свою пісню "Самбука". Артисти позували на військовій техніці у формі (не пікселі) та берцях, однак такий задум обурив користувачів соцмереж. У коментарях виконавицю звинуватили в недоречності й закликали видалити ролик, який на тлі війни та втрат українських захисників сприйняли як глузування з трагедії.

Камалія супроводила публікацію в Instagram словами подяки військовим, назвавши їх мужніми та сильними. Артистка звернулася безпеосередньо до 2 механізованого батальйону "Бісова дюжина" 12 ОВМБр.

"Мої любі "Бісіки"! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу Перемогу! Слава ЗСУ! Слава нашим Героям!" – написала артистка.

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Пісня, під яку знімали відео, розповідає про невдале кохання, однак деякі її слова в контексті військового відео набули для глядачів трагічного звучання. Зокрема, у композиції є рядки "Більше твої руки не торкнуть, на жаль" і "Не жури, не жени, не живи, якщо ти не живий". Через це частина аудиторії сприйняла танці на бронеавтомобілі як недоречне використання теми війни.

''Видаляйте це відео!'' Камалія не на жарт розізлила українців через танці у військовій формі

Камалія влаштувала танці на військовій техніці. Джерело: скриншот

У коментарях користувачі не приховували обурення та закликали Камалію переглянути своє рішення залишати ролик на сторінці.

"Я ніколи не пишу коментарі під такими постами, але тут я зловила жорсткий кринж... піду помию очі".

"Ви що, з глузду з'їхали?"

"Пісня кулями за душу бере. А ця гидота і блювотіння – начебто глузування із загиблих. Краще видаліть її і ніколи не співайте її".

''Видаляйте це відео!'' Камалія не на жарт розізлила українців через танці у військовій формі

У коментарях суцільне обурення. Джерело: скриншот

''Видаляйте це відео!'' Камалія не на жарт розізлила українців через танці у військовій формі

У коментарях суцільне обурення. Джерело: скриншот

"На чому ти танцюєш, Камаліє?"

"Який довбой*б дає їм техніку для зйомок цього лайна?"

"Як на мене, видаліть краще".

''Видаляйте це відео!'' Камалія не на жарт розізлила українців через танці у військовій формі

У коментарях суцільне обурення. Джерело: скриншот

''Видаляйте це відео!'' Камалія не на жарт розізлила українців через танці у військовій формі

У коментарях суцільне обурення. Джерело: скриншот

Раніше OBOZ.UA писав, що Камалію звинуватили в обмані через відпочинок із колишнім чоловіком Захуром, з яким вона розійшлася.

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