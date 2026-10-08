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Ви почуєте оголошення, але не розслабляйтеся: "дух" Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війни

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read4 хв
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Ви почуєте оголошення, але не розслабляйтеся: "дух" Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війни
Ніна Матвієнко померла 3 роки тому. Джерело: facebook.com/TonyaMatvienko

8 жовтня 2023 року зупинилося серце легендарної української співачки Ніни Матвієнко через страшну хворобу – рак. "Квітка-душа" не дожила до свого 76-го дня народження лише два дні, однак, хоча більше й не може бути фізично поруч із рідним народом, не втрачає "зв'язок" зі співгромадянами. "Дух" виконавиці явився медіуму Анні Атамановій та зробив прогноз щодо закінчення кривавої війни.

Згідно з пророцтвом, на українців уже зовсім скоро чекає мир, але це зовсім не означає, що ми маємо розслабитися і сподіватися, що всі проблеми залишаться позаду. Слова "духу" Ніни Матвієнко Атаманова передала в ролику, що з'явився на YouTube-каналі "Провісники".

"Українські землі завжди будуть приманливі. Ми маємо бути розумними, не довіряти абсолютно нікому. Ви маєте бути настільки сильними, впевненими в собі, щоб не боялися ворожих нападів, мали дружні стосунки з іншими країнами, щоб отакої біди більше не повторилося. Позмішуються нації, і дуже багато буде на нашій території іншокровних. Але я не сказала, що це в майбутньому для України погано. Будуть величезні інвестиції, економічний зріст. Цього моменту потрібно дочекатися", – сказав "дух" артистки.

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Ви почуєте оголошення, але не розслабляйтеся: ''дух'' Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війни

"Дух" Ніни Матвієнко передбачив, що скоро закінчиться війна. Джерело: Instagram/zhvl_official

Точної дати завершення великої війни "Ніна Матвієнко" не назвала, однак підкреслила, що мир не за горами. Скоро українці побачать останні прояви агресії росіян, які, на жаль, будуть доволі кривавими та проявлятимуться, зокрема, у руйнуванні житлових будинків.

"Скоро ви почуєте оголошення домовленостей. Але будьте уважні, не розслабляйтесь. Пам'ятайте історію, вчіть дітей. Скоро від Америки буде серйозне попередження для Росії. Але вдарить по Америці сильним кулаком Китай. Долар спершу зросте, а потім і зникне. Будуть юані заходити (валюта Китаю. – Ред). Врешті-решт, з Китаєм не варто псувати стосунки. Завжди потрібно вміти дотримуватись перемовин, але мати на увазі лише свої інтереси", – передав "дух" знаменитості.

Анна Атаманова також почула від "Квітки-душі", що у найближчому майбутньому на Росію чекає сильний удар. Згідно з пророцтвом, повністю країни-агресор не розвалиться, адже її нібито бути підтримувати Китай. Але й світлого майбутнього РФ не варто чекати, адже вона стане просто щитом для Пекіна.

Ви почуєте оголошення, але не розслабляйтеся: ''дух'' Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війни

"Співачка" закликала українців не довіряти нікому, окрім себе. Джерело: instagram.com/tonya_matvienko

"Дух" Ніни Матвієнко запевнив, що щаслива доля не спіткає і диктатора Володимира Путіна: "Не зможе він бути вічним. Ніщо не зможе йому допомогти продовжити життя так, як він розпланував. Людина планує, а Бог все вирішує. Ти живеш, працюєш і хочеш більше-більше, але приходить момент, коли ти нічого не можеш вирішити ні грошима, ні сльозами. За усі свої гріхи маєш нести відповідь".

Наостанок "дух" артистки залишив українцям важливе послання. Наш народ навіть через роки не має довіряти ворогам, адже вони завжди залишатимуться вовками в овечій шкірі.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Тоня Матвієнко зізналася, що чула коментарі покійної мами після її смерті.

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