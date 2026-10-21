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"Ви над тестом ДНК не задумувалися?" CHEEV та Олександр Куровський підірвали мережу схожістю як дві краплі води

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
147
"Ви над тестом ДНК не задумувалися?" CHEEV та Олександр Куровський підірвали мережу схожістю як дві краплі води
Cheev та Олександр Куровський вразили мережу неймовірною схожістю

Співак Cheev (справжнє ім'я – Владислав Чижиков) та ведучий Олександр Куровський опинилися в центрі бурхливих обговорень у мережі після того, як разом вийшли на сцену в Львові. Знаменитості виконали популярний хіт "Гарно так", однак найбільше увагу публіки привернули не їхні вокальні дані, а неймовірно сильна схожість.

На ролику, який з'явився на сторінці артиста в Instagram, чітко видно, що вони з ведучим однакові на зріст, мають ледь не ідентичні риси зовнішності та навіть подібну міміку. Зважаючи на це, Cheev жартома назвав Куровського своїм "близнюком", а мережа "вибухнула" дотепними реакціями на їхню схожість як дві краплі води.

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''Ви над тестом ДНК не задумувалися?'' CHEEV та Олександр Куровський підірвали мережу схожістю як дві краплі води

Cheev та Олександр Куровський схожі як дві краплі води. Джерело: Скриншот

Деякі люди не стали приховувати, що тривалий час вважали співака й ведучого однією людиною, тоді як інші у гумористичному форматі закликали їх пройти геномний аналіз, мовляв, така подібність не є звичайною випадковістю.

"Я до цього відео думала, що це одна людина".

"Сім'я возз'єдналась! Брат знайшов брата. Наче в якомусь телешоу".

"А ви над тестом ДНК не задумувалися?".

"А у вас нема відчуття, що ви дивитесь в дзеркало ? Як дві сторони однієї медалі".

"Ви настільки схожі, що це просто дивина".

''Ви над тестом ДНК не задумувалися?'' CHEEV та Олександр Куровський підірвали мережу схожістю як дві краплі води

У мережі обговорюють схожість співака й ведучого. Джерело: Скриншот

Не уникла можливості пожартувати над схожістю Cheev та Олександра Куровського і дружина ведучого Наталія Литвин. Вона зробила кілька кадрів зі співаком та жартома зазначила, що знайшла собі "другого чоловіка".

''Ви над тестом ДНК не задумувалися?'' CHEEV та Олександр Куровський підірвали мережу схожістю як дві краплі води

Дружина Куровського пожартувала, що Cheev став її "другим чоловіком". Джерело: Скриншот

Що цікаво, як розповів Олександр Куровський, вони з Cheev заздалегідь запланували своєрідний перформанс для фанатів. У певний момент концерту ведучий вийшов на сцену замість співака, а таку "підміну" помітили далеко не всі глядачі. За мить Куровський і Cheev постали на арені разом, викликавши бурхливі емоцій в аудиторії.

Раніше OBOZ.UA розповів, що на концерті Тіни Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про покійного чоловіка.

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