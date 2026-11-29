Прагнення надовше зберегти молодість і хороший вигляд нерідко підштовхує українських зірок вдатися до "ін'єкцій краси", однак для декого цей досвід завершився аж ніяк не приємними наслідками. Через побічні ефекти процедур замість "ідеальної" зовнішності знаменитості отримували спотворені обличчя, а комусь взагалі знадобилася допомога лікарів.

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Для деяких селебріті негативні наслідки б'юті-процедур стали навіть вагомою причиною раз і назавжди зректися уколів. Хто з зірок українського шоу-бізнесу пошкодував про "ін'єкції краси", читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Катерина Кухар

Прима-балерина зізнавалася, що для неї обернулася серйозними наслідками ін'єкція полімолочної кислоти. Наступного дня після процедури артистка просто не могла дивитися на себе в дзеркало, адже її обличчя сильно набрякло. Катерина Кухар звернулася з цією проблемою до косметолога й дотрималася всіх отриманих рекомендацій: пройшла процедуру мікротоків і випила велику дозу препаратів. Проте її стан лише погіршився.

"Я вдома випила чорний чай з цукром, який не так і люблю, приїхала на знімальний майданчик, все чудово. Тут я виходжу, відчуваю себе ледь-ледь. А ніхто ж не знає, що зі мною відбувається. І одна з ведучих бере і починає мене кружляти. Один оберт, другий, третій… Я стаю на місце, відчуваю, що мене зараз не буде, і просто на знімальному майданчику втрачаю свідомість", – ділилася балерина.

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Виявилося, що пігулки сильно знизили рівень цукру в крові знаменитості. Лікарі надали їй необхідну допомогу, тож обійшлося без катастрофічних наслідків.

Наталія Фаліон

В інтерв'ю OBOZ.UA солістка гурту "Лісапетний батальйон" розповідала, що лише один раз наважилася вколоти ботокс, і цей випадок виявився останнім. Процедура була настільки невдалою, що артистка не могла відкрити око через сильно опущене повіко.

"Ледве не осліпла. Після того сказала собі: ніколи більше. Та й узагалі... Кого я хочу здивувати?", – зауважила Фаліон.

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Євген Рибчинський

"Вау-ефекту" від процедури краси не отримав і український композитор. У 2025 році Євген Рибчинський розповідав, що робив ін'єкцію ботоксу, адже хотів освіжити свій зовнішній вигляд, але натомість став схожим на "жалісливого котика".

"У мене був неприємний досвід. Мені вкололи ботокс і у мене впали повіки. І я став як дуже жалісливий котик. Я зрозумів, що це не моє", – говорив поет.

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Наталка Денисенко

Влітку 2026 року акторка кілька разів виходила на зв'язок із підписниками, перебуваючи в клініці під крапельницями. Певний період вона не розкривала причини погіршення самопочуття, однак з часом все ж зізналася: зіткнулася з побічними діями ін'єкції.

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Тоді лікарям було нелегко покращити стан Денисенко, тож вона вирішила спробувати акупунктуру. Цей метод східної та альтернативної медицини полягає у введенні тонких стерильних голок у спеціальні біологічно активні точки на тілі.

Дар'я Легейда

Вдатися до косметичних маніпуляцій акторка вирішила після тиску з боку режисерів. Дар'я Легейда пригадувала, що їй нав'язали комплекс, нібито ніхто не захоче її знімати через залом на лобі. За кілька місяців до весілля вона вколола ботокс і зовсім не була задоволена результатом.

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"Я зробила собі ін'єкцію ботокса і я була схожа на примата. Мені дуже не личить. У мене якось розбухло, брови впали. Мені так було важко на себе дивитися. Так, лоб був гладенький, але, Господи прости, це було жахливо. Я не могла на себе дивитися і сприймати себе в дзеркалі. Після цього я поки нічого не роблю – боюсь", – зізнавалася акторка.

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