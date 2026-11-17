Хореограф і військовослужбовець ЗСУ Віталій Загоруйко, який знімався в кліпі співачки-"мовчунки" MARUV (Анни Корсун), розповів про їхнє знайомство та спілкування до повномасштабного вторгнення. За словами танцівника, артистка заздалегідь попереджала його, що невдовзі може статися щось серйозне, і закликала "бути уважним".

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Водночас Загоруйко зізнався в інтерв'ю Аліні Доротюк, що йому прикро через позицію колишньої колеги, адже поза сценою вона справила на нього враження хорошої людини. Нагадаємо, MARUV після початку великої війни виїхала з України та досі не висловила публічної позиції щодо російської агресії.

Віталій Загоруйко пригадав розмову з артисткою незадовго до повномасштабного вторгнення. За його словами, тоді MARUV натякала, що попереду можуть бути небезпечні події, та радила йому не втрачати пильності. Однак танцівник настільки був занурений у власну творчість і робочі справи, що не надав її словам належного значення.

"Вона мені сказала деякі речі. Каже: "Віталіку, будь уважним, тому що щось буде. Будь ласка, щось вирішуй, думай". Але я настільки був у своєму мистецтві, у цих клопотах, у цій вірі, у цьому житті, що мені, чесно, навіть не було думок у це заглиблюватися", – розповів він.

Після початку великої війни співачка разом із сім'єю виїхала з України. Відтоді, як зазначив хореограф, вони більше не спілкувалися. Нині артистка живе у США.

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Хореограф також пригадав, що познайомився зі співачкою під час роботи над проєктом "Танці з зірками". Згодом вони знайшли спільну тему для розмов – обоє навчалися в Харківській державній академії культури.

"Мені дуже шкода, що Аня зайняла таку позицію, тому що вона гарна людина, як і її чоловік. Ми спілкувалися", – поділився танцівник.

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Він пояснив, що на проєкті мав змогу ближче знайомитися із запрошеними зірками, адже працював уже не як учасник шоу, а як хореограф-постановник. За його словами, така роль передбачала зовсім інший рівень взаємодії з артистами: вони самі зверталися до нього за порадами, цікавилися його думкою та довіряли постановку номерів.

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Відомо, що у серпні 2026 року Віталій Загоруйко повідомив, що долучився до лав Збройних сил України. Про початок військової служби він оголосив у День Незалежності. До цього танцівник представляв Україну на міжнародних змаганнях зі спортивних бальних танців, здобував титули чемпіона світу та Європи, а також брав участь у телевізійних проєктах "Танцюють всі" та "Танці з зірками".

Раніше OBOZ.UA писав, що MARUV повідомила про розрив із чоловіком Олександром після 14 років стосунків. Колишнє подружжя має спільну дитину, про емоційний стан якої співачка пообіцяла дбати насамперед.