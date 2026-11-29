43-річна українська акторка, зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко зізналася, що разом із нареченим Кирилом Поповичем планують поповненням у сім'ї. Попри постійні російські обстріли та тривожну ситуацію в країні, пара не збирається відмовлятися від мрії стати батьками.

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Ба більше, артистка наголосила, що вони народжуватимуть дітей на зло ворогам. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок".

"Ми зараз прийшли до того, щоб вже наблизити цей момент. Хоча, звичайно, коли бувають обстріли, ти в той момент думаєш: так, я буду з животом, або... Коли дивишся на мамочок, які з дітьми бігають по парку, думаю: боже, які жінки, які діти, який час. Як все це страшно. Але ми будемо народжувати, на зло ворогам", – поділилася Булітко.

Акторка не приховує, що материнство – одна з її найбільших особистих мрій. Вона хоче не просто створити сім'ю, а й бути хорошою мамою. Серед бажань Вікторії також є офіційний шлюб із коханим та нові творчі досягнення.

"Хочеться стати мамою. Хочеться стати гарною мамою. Хочеться бути не тільки нареченою, але й дружиною. Але мені цей статус нареченої подобається. Ніби ти ще така молоденька. Хочеться ще зробити гарну музичну творчість", – зізналася знаменитість.

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Булітко та звукорежисер Кирило Попович разом уже три роки. Чоловік молодший за акторку на 16 років, а про їхні заручини стало відомо в січні 2024 року. Однак до весілля закохані поки не поспішають. Причина – різні уявлення про те, яким має бути свято.

Як пояснила Вікторія, її обранець хотів би пишного весілля з великою кількістю гостей, тоді як сама вона мріє про значно скромнішу церемонію. До того ж акторка хоче, щоб вони одружилися вже після завершення війни в Україні.

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