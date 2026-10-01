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"Вона врешті-решт вийде за нього заміж". Який вигляд має красень-охоронець Дженніфер Лопес, якого їй "сватають" фанати

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
"Вона врешті-решт вийде за нього заміж". Який вигляд має красень-охоронець Дженніфер Лопес, якого їй "сватають" фанати
Який вигляд має красень-охоронець Дженніфер Лопес, якого їй "сватають" фанати

Сивоволосий охоронець голлівудської зірки Дженніфер Лопес несподівано став одним із головних героїв її публічної появи на Тижні моди в Мілані (Італія). Поки чоловік допомагав 57-річній співачці пройти крізь натовп шанувальників, а пізніше тримав її парасолю, користувачі соцмереж почали жартома "сватати" його із зіркою.

Про це пише Daily Mail. Новий сплеск інтересу до охоронця виник після того, як Лопес приїхала на модний показ в Мілані. Коли навколо зірки зібрався натовп шанувальників, співробітник служби безпеки провів її крізь людей, а в якийсь момент вона взяла його за руку.

 

''Вона врешті-решт вийде за нього заміж''. Який вигляд має красень-охоронець Дженніфер Лопес, якого їй ''сватають'' фанати

Охоронець проводить багато часу із зіркою

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Цього короткого епізоду вистачило, щоб користувачі соцмереж почали активно обговорювати чоловіка. Як зауважують у India Today, його назвали "срібним лисом" (так описують привабливого зрілого чоловіка), а деякі фанати вже заявляють, що Лопес нібито варто вийти за нього заміж.

"Вона врешті-решт вийде за нього заміж. Готова побитися об заклад",написала одна з фанаток зірки.

''Вона врешті-решт вийде за нього заміж''. Який вигляд має красень-охоронець Дженніфер Лопес, якого їй ''сватають'' фанати

Фанати Лопес мріють бачити зірку, одружену за свого охоронця

Джерело: скриншот

Пізніше сама Джей Ло опублікувала в Instagram серію фотографій з Італії, на яких чоловік також потрапив у кадр. Підпис до публікації співачка присвятила італійському модному дому Dolce & Gabbana, не роблячи жодних натяків на особисті стосунки з охоронцем.

''Вона врешті-решт вийде за нього заміж''. Який вигляд має красень-охоронець Дженніфер Лопес, якого їй ''сватають'' фанати

Охоронець Лопес потрапив у кадр

Джерело: instagram.com/jlo

Відомо, що сивоволосий чоловік давно працює в команді Лопес, тому його присутність поруч із нею має, перш за все, професійне пояснення. Крім того, його неодноразово помічали з обручкою на безіменному пальці.

Нагадаємо, ще у 2024 році соцмережі активно обговорювали іншого охоронця Лопес – молодого блондина, якого користувачі порівнювали з Александром Скарсґардом. Тоді його помічали поруч зі співачкою після її розриву з Беном Аффлеком.

Після розлучення з актором у 2024 році Лопес не оголошувала про нові стосунки.

Раніше OBOZ.UA розповідав про історію бурхливих романів Дженніфер Лопес і чому найкрасивіша жінка на Землі залишилася сама в 57 років.

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