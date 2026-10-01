''Вона врешті-решт вийде за нього заміж''. Який вигляд має красень-охоронець Дженніфер Лопес, якого їй ''сватають'' фанати

Сивоволосий охоронець голлівудської зірки Дженніфер Лопес несподівано став одним із головних героїв її публічної появи на Тижні моди в Мілані (Італія). Поки чоловік допомагав 57-річній співачці пройти крізь натовп шанувальників, а пізніше тримав її парасолю, користувачі соцмереж почали жартома "сватати" його із зіркою.

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Про це пише Daily Mail. Новий сплеск інтересу до охоронця виник після того, як Лопес приїхала на модний показ в Мілані. Коли навколо зірки зібрався натовп шанувальників, співробітник служби безпеки провів її крізь людей, а в якийсь момент вона взяла його за руку.

Цього короткого епізоду вистачило, щоб користувачі соцмереж почали активно обговорювати чоловіка. Як зауважують у India Today, його назвали "срібним лисом" (так описують привабливого зрілого чоловіка), а деякі фанати вже заявляють, що Лопес нібито варто вийти за нього заміж.

"Вона врешті-решт вийде за нього заміж. Готова побитися об заклад", – написала одна з фанаток зірки.

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Пізніше сама Джей Ло опублікувала в Instagram серію фотографій з Італії, на яких чоловік також потрапив у кадр. Підпис до публікації співачка присвятила італійському модному дому Dolce & Gabbana, не роблячи жодних натяків на особисті стосунки з охоронцем.

Відомо, що сивоволосий чоловік давно працює в команді Лопес, тому його присутність поруч із нею має, перш за все, професійне пояснення. Крім того, його неодноразово помічали з обручкою на безіменному пальці.

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Нагадаємо, ще у 2024 році соцмережі активно обговорювали іншого охоронця Лопес – молодого блондина, якого користувачі порівнювали з Александром Скарсґардом. Тоді його помічали поруч зі співачкою після її розриву з Беном Аффлеком.

Після розлучення з актором у 2024 році Лопес не оголошувала про нові стосунки.

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