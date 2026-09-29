Український боксер Володимир Кличко екстрено звернувся до суду США через статки своєї колишнього нареченої, американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка відійшла у вічність 16 серпня 2026 року. Спортсмен подав клопотання про призначення його тимчасовим опікуном майна знаменитості, що перейде у спадок їхній спільній доньці Каї.

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Про це повідомляє видання People, яке отримало доступ до відповідних документів. У заяві йдеться, що рішення щодо майна Панеттьєрі має бути ухвалене "негайно", аби Кличко мав необхідні повноваження подати документи щодо спадщини акторки і запропонувати кандидатуру її розпорядника.

За даними джерела, боксер хоче швидко врегулювати справу, адже хвилюється, що майно його колишньої нареченої може бути втрачене або привласнене сторонніми особами. Як стверджує Володимир Кличко в клопотанні, незадовго до смерті Гайден Панеттьєрі найняла службу охорони для захисту свого будинку нібито після того, як невідома особа незаконно проникла на його територію.

Окрім того, у заяві йдеться, що акторка замінила замки в своїй нерухомості та вивезла цінні речі, як от дизайнерський одяг: "Незважаючи на вищезазначене, очікується, що ця особа й надалі намагатиметься незаконно заволодіти майном, яке входить до спадщини Гайден".

Володимир Кличко також зазначив, що особи, які не є членами сім'ї Гайден Панеттьєрі, але раніше мали з нею зв'язки, отримали доступ до електронних листів знаменитості та знищили їх. Ба більше, як йдеться у позові, боксеру повідомили, що частина особистого майна його екснареченої зникла. Зважаючи на всі обставини, спортсмен прагне забезпечити собі можливість зберегти нерухомість у Лос-Анджелесі після завершення розслідування смерті акторки.

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Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі познайомилися наприкінці 2009 року на вечірці спільних друзів, а в 2013-му оголосили про заручини. Акторка приїжджала до Києва, аби познайомитися з мамою нареченого, та навіть підтримувала його під час Євромайдану. У 2014-му вони стали батьками доньки Каї-Євдокії. Здавалося, що Кличко та Панеттьєрі ось-ось зіграють весілля, але цього зрештою так і не сталося. У їхніх стосунках виникла серйозна тріщина, що зрештою призвела до розриву а 2018-му.

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Тоді ж Володимир Кличко отримав повну опіку над їхньою спільною донькою. Як зізнавалася Панеттьєрі, ухвалити відповідне рішення їй було нелегко, однак в той період вона боролася із алкогольною та наркотичною залежностями, і розуміла: лише так зможе стати для доньки мамою, якої та потребувала.

Однак, на жаль, 16 серпня 2026-го акторка відійшла у вічність у віці 36 років. Як показав розтин, причиною трагедії став токсичний вплив кількох речовин, серед яких фентаніл (синтетичний опіоїдний анальгетик) та алпразолам, який призначають для лікування тривожних розладів та панічних атак. Її смерть визнали нещасним випадком.

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