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Володимир Бебешко, який переніс інсульт, розсекретив, чому не може повернутися до України та чим зараз займається за кордоном

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
510
Володимир Бебешко, який переніс інсульт, розсекретив, чому не може повернутися до України та чим зараз займається за кордоном
Бебешко пояснив, чому не може повернутися до України після перенесення інсульту. Джерело: Скриншот

70-річний продюсер Володимир Бебешко поділився, що наразі не може повернутися до України з Польщі, де був змушений оселитися після того, як переніс інсульт. Лікарі категорично забороняють звукорежисеру приїжджати на Батьківщину, адже побоюються, що його організм не витримає реалій війни.

Та все ж, за словами Бебешка, він не покидає надію, що після настання миру знову зможе жити Києві, де, до речі, донині має квартиру. Відповідну заяву знаменитість зробив в інтерв'ю виданню "Гордон".

Володимир Бебешко, який переніс інсульт, розсекретив, чому не може повернутися до України та чим зараз займається за кордоном

Володимир Бебешко не повертається в Україну через заборону польських лікарів. Джерело: facebook.com/bebesko

"Я б хотів жити в Україні і, можливо, повернуся, коли закінчиться війна. Моя квартира стоїть у Києві, там зараз студія – роблять пісні. На жаль, я не можу поїхати, до Києва. Лікарі в Польщі не дозволяють мені їхати в Україну, після інсульту нерви не витримають. Сподіваюся, що війна закінчиться і я тоді повернуся в Київ", – розповів продюсер.

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За кордоном Володимир Бебешко облаштував невелику студію, де продовжує займатися творчістю, щоправда, зовсім не в тих масштабах, як раніше. Продюсер поділився, що зараз записує пісні французькою, німецькою та італійською мовами для свого проєкту DJ Bebik, а також допомагає дружині Олександрі Беліній з реалізацією творчих ідей.

Володимир Бебешко, який переніс інсульт, розсекретив, чому не може повернутися до України та чим зараз займається за кордоном

Продюсер займається творчістю, однак не в тих масштабах, як було раніше. Джерело: facebook.com/bebesko

"Дружина сиділа і сказала: "Давай запишемо пісню на вірші Шевченка". – "Давай". Вон заспівала, мені сподобалося. Тому що їй подобається те, що їй подобається, і в неї тоді гарно все виходить, на мій погляд. Головне, щоб люди співали – це дуже важливо", – зазначив знаменитість.

Інших підопічних Володимир Бебешко більше не має: "Я вже ні з ким не співпрацюю. Було приємно, коли подзвонив Віталій Козловський. Сказав, що дуже вдячний. Я йому кажу: "Мені все подобається, що ти зараз робиш".

Нагадаємо, що Володимир Бебешко переніс інсульт три роки тому. За словами продюсера, недуга сильно "вдарила" по його стану: він не міг ходити та говорити.

Проте, на щастя, знаменитості все ж вдалося відновитися після інсульту, зокрема, завдяки реабілітації. Володимир Бебешко займається фізкультурою та щодня проходить по 3 кілометри в лісі.

Раніше OBOZ.UA писав, що Олексій Суханов вперше розповів про перенесений інсульт та як проходить його реабілітація.

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