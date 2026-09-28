Українська акторка Клавдія Дрозд розповіла про непрості стосунки свого дідуся, народного артиста України Леся Сердюка, з її мамою Анастасією. За словами артистки, після розлучення з її бабусею Іриною Буніною, актор вирішив не брати участі в житті доньки. Через це Клавдія сама практично нічого не знає про знаменитого дідуся.

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Про сімейну історію Дрозд розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк. Вона зазначила, що хоча після смерті Леся Сердюка до неї часто підходять люди й розповідають про спільну роботу з актором, для неї він фактично залишається незнайомою людиною.

"Я тобі про дідуся нічого не розкажу взагалі, бо він не приймав участь в житті моєї мами. І так само їй просто не було, що розказувати мені. Тому ця людина – вона є. Мені дуже багато про нього кажуть. Коли підходять, кажуть: Я навчався у твого дідуся", або "Ми з ним стояли в одному кадрі". Але я просто не можу це розділити, бо я нічого не знаю про нього. І мама нічого не знає", – сказала акторка.

Клавдія Дрозд пояснила, що її мама Анастасія не підтримувала зв'язок із батьком після того, як він розійшовся з Іриною Буніною. За словами внучки Сердюка, він сам вирішив дистанціюватися від доньки.

"Він ухвалив рішення для себе, що він не буде брати участь в її житті. Отак от", – розповіла Дрозд.

За словами акторки, її мама не вважає Леся Сердюка близькою людиною. Вона називає його біологічним батьком, але не більше.

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"Вона каже: ця людина мені ніхто. Я його не знаю, він просто біологічний батько. І все. Ну, так буває", – переказала слова матері Клавдія.

При цьому сама Дрозд не засуджує дідуся, оскільки не знає всіх обставин його стосунків із донькою.

"Зрештою, мамі це не завадило вирости, стати прекрасною людиною. Тому це їхнє життя, це їхня історія. Я ж там свічку не тримала, і мене взагалі тоді не було", – сказала вона.

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Клавдія також тепло згадала свою бабусю Ірину Буніну, яка, за її словами, була дуже схожою на неї характером. Жінки мали близькі стосунки, а Буніна встигла побачити онуку в 100-серійному фільмі "Райське місце".

Нагадаємо, Лесь Сердюк народився 1940 року в Харкові. Він зіграв більш ніж у 90 фільмах, працював у театрі та викладав акторську майстерність. У 1996 році артисту присвоїли звання народного артиста України. Серед його відомих робіт – "Мамай", "Тарас Бульба", "Солом'яні дзвони" та інші стрічки.

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Актор помер 26 травня 2010 року в Києві у віці 69 років. Його донька Анастасія Сердюк також стала акторкою, а онука Клавдія Дрозд продовжила акторську династію.

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