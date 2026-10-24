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"Війна дуже його змінила. Навіть зовні". Як живе Дмитро Дікусар, який майже рік не виходить на звʼязок, і чому за нього хвилюються друзі

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
81
"Війна дуже його змінила. Навіть зовні". Як живе Дмитро Дікусар, який майже рік не виходить на звʼязок, і чому за нього хвилюються друзі
Дмитру Дікусару виповнився 41 рік

24 жовтня українському хореографу Дмитру Дікусару виповнився 41 рік. Свого часу він досягнув слави одного з найуспішніших танцівників вітчизняного шоу-бізнесу, однак після початку великої війни залишив виступи на паркеті в минулому та став на захист рідної країни зі зброєю в руках. Із того часу артист призупинив публічну діяльність, а востаннє виходив на зв'язок майже рік тому.

Новини про Дікусара аудиторія зрідка дізнається від його друзів, які не приховують: хвилюють за танцівника-воїна. Як живе хореограф, дізнайтеся в матеріалі OBOZ.UA.

''Війна дуже його змінила. Навіть зовні''. Як живе Дмитро Дікусар, який майже рік не виходить на звʼязок, і чому за нього хвилюються друзі

Дмитро Дікусар після початку великої війни відмовився від комфортного життя. Джерело: Instagram Дмитра Дікусара

Дмитро Дікусар добровільно поповнив лави ЗСУ 27 лютого 2022 року. Відтоді всі свої сили артист направляє на відстоювання незалежності Батьківщини, а от життя подалі від фронту вже здається йому дискомфортним. Отримавши першу офіційну відпустку в 2023 році Дікусар відверто зізнавався: не впевнений, що зможе пробути вдома всі 15 днів. 

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''Війна дуже його змінила. Навіть зовні''. Як живе Дмитро Дікусар, який майже рік не виходить на звʼязок, і чому за нього хвилюються друзі

У 2022 році артист поповнив лави ЗСУ. Джерело: facebook.com/dikusar

Однак, незважаючи на кардинальні зміни життєвих пріоритетів, хореограф ніколи не засуджував людей, які в "мирних" містах насолоджуються життям і влаштовують гучні святкування важливих для себе подій. Для зірки просто важливо, аби співгромадяни не забували про воїнів, які захищають їх на полі бою, та допомагали їм купівлею спорядження чи зборами на зброю.

''Війна дуже його змінила. Навіть зовні''. Як живе Дмитро Дікусар, який майже рік не виходить на звʼязок, і чому за нього хвилюються друзі

Життя подалі від фронту здається танцівнику некомфортним. Джерело: Скриншот

Тоді у Дмитра Дікусара навіть не було думок про повернення на паркет, однак у 2026 році він взяв короткотривалу відпустку, аби трохи зануритися в минуле життя й стати суддею шоу "Танці з зірками". Публіка "вибухнула" позитивними емоціями від того, що змогла побачити артиста на екранах, а його давній товариш Юрій Горбунов закцентував увагу на тому, що танцювальна професійність зірки нікуди не зникла. Проте сказати, що Дікусар залишився таким самим, як був до 24 лютого 2022 року зовсім не можна.

"Ми з Дімою дружимо давно, ще з тих часів, коли він був чоловіком Ірини Білик. Тому завжди підтримували зв'язок. Знаєте, війна дуже його змінила. Колись це був Діма Дікусар – бальник, артист. А сьогодні це вже Дмитро Дікусар – дорослий, загартований війною чоловік, військовий. Навіть зовні він став зовсім іншим", – розповідав Горбунов в інтерв'ю OBOZ.UA.

''Війна дуже його змінила. Навіть зовні''. Як живе Дмитро Дікусар, який майже рік не виходить на звʼязок, і чому за нього хвилюються друзі

У 2026 році Дікусар став суддею шоу "Танці з зірками". Джерело: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Після завершення зйомок шоу Дмитро Дікусар повернувся на поле бою і не виходив на зв'язок із фанатами. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що він наразі перебуває на гарячих напрямках фронту, як повідомила його подруга Наталія Холоденко.

"Він пішов у перші дні війни. Це така болюча для мене тема. Бо з одного боку, я ним шалено пишаюся, а з іншого – мені завжди дуже за нього страшно. Ми з ним періодично переписуємося", – зазначила психологиня.

Холоденко не розкрила, на якому саме напрямку перебуває Дікусар, однак наголосила, що він добровільно відмовився від комфортного життя, яке міг би продовжувати вести навіть під час великої війни. 

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ігор Ласточкін вперше за майже пів року показався в мережі і влаштував танці в бліндажі.

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