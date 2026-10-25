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Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні 2026: яке місце посіла Україна та що відомо про тріумфатора

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
282
Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні 2026: яке місце посіла Україна та що відомо про тріумфатора
Стало відомо ім'я переможця Дитячого Євробачення 2026

У суботу, 24 жовтня, відгримів фінал грандіозного пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026, за результатами якого визначилося ім'я переможця. Тріумфаторкою шоу стала юна представниця Вірменії Наре із піснею BOO!

Виконавиця підкорила серця професійного журі та глядачів неймовірними вокальними даними, тож отримала найвищу кількість балів з-поміж 16 учасників, а саме 202. Про це OBOZ.UA стало відомо під час перегляду прямого ефіру музичного шоу.

Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні 2026: яке місце посіла Україна та що відомо про тріумфатора

Наре перемогла на Дитячому Євробаченні 2026. Джерело: instagram.com/junioreurovision

Із достойним результатом грандіозний конкурс завершила й Україна. Еріка Колесніченко "запалила" аудиторію динамічною піснею NOT A LULLABY та отримала за свій виступ 106 балів, 38 із яких віддали журі, а 68 – глядачі. Вона посіла дев'яте місце.

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Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні 2026: яке місце посіла Україна та що відомо про тріумфатора

Результати голосування журі та глядачів. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що державою-господарем Дитячого Євробачення 2026 стала Мальта. Хоча перемогу на минулорічному конкурсі здобула артистка Лу Делез, її рідна країна Франція відмовилася приймати шоу, посилаючись на фінансові проблеми. Мальта влаштувала грандіозний захід на найбільшій арені Malta Fairs and Conventions Centre.

Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні 2026: яке місце посіла Україна та що відомо про тріумфатора

За перемогу на Дитячому Євробаченні 2026 змагалося 16 артистів. Джерело: instagram.com/junioreurovision

Дитяче Євробачення 2026 пройшло під гаслом Join the Festa ("Приєднуйся до фести") і мало на меті певним чином відтворити традицію сільських фест, які є невід'ємною частиною мальтійської культури. Для втілення ідеї було створено ефектну сцену, дизайн якої поєднував національні елементи Мальти та сучасні світлові й візуальні рішення, що дозволяли юним учасникам сповна розкрити себе.

Раніше OBOZ.UA розповів, що 11-річна фіналістка Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 втекла до Москви, а її мати облила брудом Україну.

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