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"Він вивчив українську мову": Катерина Бужинська показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і розкрила, що він робить для України

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
951
"Він вивчив українську мову": Катерина Бужинська показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і розкрила, що він робить для України
Катерина Бужинська розповіла, що її чоловік-болгарин робить для України. Джерело: facebook.com/katyabuzhynskaya

Співачка Катерина Бужинська присвятила зворушливий допис своєму чоловіку, болгарському бізнесмену Дімітару Стойчеву, де показала їхнє рідкісне спільне фото й розкрила, що для її партнера Україна давно стала важливою частиною життя. Коханий-іноземець артисти опанував українську мову, сильно переймається за долю нашого народу під час війни, ба більше, доєднується до її благодійних ініціатив, аби демонструвати підтримку не лише на словах.

Про це Бужинська розповіла у своєму Threads. Як наголосила знаменитість, таке особливе ставлення обранця до України викликає у неї неймовірну гордість.

''Він вивчив українську мову'': Катерина Бужинська показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і розкрила, що він робить для України

Катерина Бужинська розповіла, що її чоловік-іноземець щиро переймається долею України. Джерело: threads.com/buzhynska

 "Мій чоловік – іноземець, але Україна давно стала частиною його життя і серця. Він вивчив українську мову, з повагою ставиться до наших традицій, щиро переживає за нашу країну та підтримує українців у цей непростий час. За можливості, він їздить зі мною на гастролі, розділяє мої хвилювання, підтримує мої творчі й благодійні ініціативи, допомагає збирати донати. І знаєте, для мене це дуже цінно", – написала народна артистка України.

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Щире хвилювання Дімітара Стойчева за нашу країну особливо зворушує Катерина Бужинчську й через те, що підкреслює почуття чоловіка-іноземця до неї. За словами співачки, яскравою ознакою кохання є прагнення людини шанобливо ставитися до усього, що важливо її партнеру.

"Я завжди кажу, що любов – це не тільки про двох людей. Це ще й про повагу до того, що для кожного з нас дороге. А Україна для мене – це моє коріння, моя душа, моя земля, мій біль і моя гордість", – підкреслила знаменитість.

''Він вивчив українську мову'': Катерина Бужинська показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і розкрила, що він робить для України

Подружжя виховує двох спільних дітей. Джерело: facebook.com/katyabuzhynskaya

Нагадаємо, що Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев пов'язали себе узами шлюбу в квітні 2014 року. Урочисту церемонію пара влаштувала в столиці Болгарії – Софії. Через два роки артистка народила від чоловіка-іноземця двійню: Катерину й Дмитра. Від першого шлюбу Бужинська також має доньку Олену.

Раніше OBOZ.UA писав, що Олена Шоптенко відверто розповіла про складнощі на початку стосунків із чоловіком-іноземцем та чи поладнав він з її сином.

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