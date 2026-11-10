''Він вивчив українську мову'': Катерина Бужинська показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і розкрила, що він робить для України

Співачка Катерина Бужинська присвятила зворушливий допис своєму чоловіку, болгарському бізнесмену Дімітару Стойчеву, де показала їхнє рідкісне спільне фото й розкрила, що для її партнера Україна давно стала важливою частиною життя. Коханий-іноземець артисти опанував українську мову, сильно переймається за долю нашого народу під час війни, ба більше, доєднується до її благодійних ініціатив, аби демонструвати підтримку не лише на словах.

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Про це Бужинська розповіла у своєму Threads. Як наголосила знаменитість, таке особливе ставлення обранця до України викликає у неї неймовірну гордість.

"Мій чоловік – іноземець, але Україна давно стала частиною його життя і серця. Він вивчив українську мову, з повагою ставиться до наших традицій, щиро переживає за нашу країну та підтримує українців у цей непростий час. За можливості, він їздить зі мною на гастролі, розділяє мої хвилювання, підтримує мої творчі й благодійні ініціативи, допомагає збирати донати. І знаєте, для мене це дуже цінно", – написала народна артистка України.

Щире хвилювання Дімітара Стойчева за нашу країну особливо зворушує Катерина Бужинчську й через те, що підкреслює почуття чоловіка-іноземця до неї. За словами співачки, яскравою ознакою кохання є прагнення людини шанобливо ставитися до усього, що важливо її партнеру.

"Я завжди кажу, що любов – це не тільки про двох людей. Це ще й про повагу до того, що для кожного з нас дороге. А Україна для мене – це моє коріння, моя душа, моя земля, мій біль і моя гордість", – підкреслила знаменитість.

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Нагадаємо, що Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев пов'язали себе узами шлюбу в квітні 2014 року. Урочисту церемонію пара влаштувала в столиці Болгарії – Софії. Через два роки артистка народила від чоловіка-іноземця двійню: Катерину й Дмитра. Від першого шлюбу Бужинська також має доньку Олену.

Раніше OBOZ.UA писав, що Олена Шоптенко відверто розповіла про складнощі на початку стосунків із чоловіком-іноземцем та чи поладнав він з її сином.

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