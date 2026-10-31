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"Він просто огидний": Дональд Трамп публічно накинувся на друга України Роберта Де Ніро, який закликав його "позбутися"

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,7 т.
"Він просто огидний": Дональд Трамп публічно накинувся на друга України Роберта Де Ніро, який закликав його "позбутися"
Дональд Трамп накинувся з образами на Роберта Де Ніро

Тривала ворожнеча між оскароносним актором і другом України Робертом Де Ніро та Дональдом Трампом знову опинилася в центрі уваги після виступу президента США на передвиборчій кампанії у Флориді. Політик публічно обізвав кінозірку "огидним дурнем" та несхвально висловився про його професійні навички.

Про це повідомляє New York Post. Зазначається, що Трамп накинувся з образами на Роберта Де Ніро, коли згадав своє колишнє реаліті-шоу "Учень". Американський лідер переконаний, що проєкт перевершив церемонію вручення премії "Оскар", яка тепер перетворилася на місце, де зірки дозволяють собі нецензурні висловлювання в бік "улюбленого президента".

Дональд Трамп

Трамп обізвав Роберта Де Ніро "дурнем"

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"До речі, Роберт Де Ніро дурень? Так, він дурень! Із ним щось не так. Колись він мені начебто подобався чи щось таке, але тепер я навіть дивитися на нього не можу. Він просто огидний. А потім ще й знімається в комедіях. Комедії – це не його. Можливо, хтось мав би йому про це сказати, але він жахливий", – видав президент США.

Достеменно невідомо, що саме підштовхнуло Трампа виголосити таку промову, однак перед проведенням виборів до конгресу Роберт Де Ніро дедалі активніше спрямовує свою діяльність на підтримку демократів. Актор критикував оточення американського лідера й пригадував про його зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

''Він просто огидний'': Дональд Трамп публічно накинувся на друга України Роберта Де Ніро, який закликав його ''позбутися''

Актор не боїться критикувати політику президента США

Бризнути отрутою в бік друга України Дональд Трамп міг і через неодноразові гострі висловлювання голлівудської зірки в його бік. Так, наприклад, на початку 2026 року Роберт Де Ніро прямо закликав американців позбутися теперішнього президента, мовляв, він просто зруйнує їхню країну.

"Він ідіот. Ми маємо позбутися його. Він зруйнує країну. Я не хочу, щоб усі ходили з цими символами MAGA (ультраконсервативний рух прихильників Дональда Трампа. – Ред.) та американськими прапорами, ніби вони єдині. Ми теж американці", – сказав зірка.

Пізніше Роберт Де Ніро, який послідовно висловлює підтримку Україні в боротьбі з "аморальною" російською агресією, доєднався до протестів проти політики Дональда Трампа під гаслом No Kings ("Без королів"). Знаменитість став центральною фігурою акцій завдяки сміливому виступу, в якому назвав президента "екзистенційною загрозою" для США.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Трамп принизив Джорджа Клуні через новий паспорт і отримав несподівану відповідь.

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