Віктор Цой підтримав би Росію чи Україну? Гребенщиков викрив таємницю радянського рокера та його позицію щодо війни

Лідер гурту "Акваріум" родом із Росії Борис Гребенщиков, який ще з 2014 року відверто засуджує путінський режим, а нещодавно позбувся російського громадянства, розкрив позицію зірки радянського року Віктора Цоя щодо війни. Артист зауважив, що не може достеменно сказати, підтримав би фронтмен колективу "Кіно" РФ чи Україну, однак точно знає одне: він був проти збройної агресії.

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Як пригадав Гребенщиков, одного разу Цой навіть прийшов до нього просити "благословення" на те, щоб уникнути служби в армії. Про це музикант розповів в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Неможливо говорити про те, що зробила би кожна людина. Але Вітя якось прийшов до мене вночі та попросив, аби я його благословив на те, щоб він ліг у божевільню, щоб не йти в армію. Із цього, здається, все зрозуміло. Він не хотів війни. Він був нормальною людиною", – висловився артист.

Однак, хоча Віктор Цой, як з'ясувалося, не хотів розгортання жорстокої війни, у Росії вирішили використовувати його творчість як елемент прокремлівської пропаганди. У 2022 році, наприклад, путіністка Поліна Гагаріна виконала легендарний трек рокера "Кукушка" на концерті, що прославляв диктатора Володимира Путіна та його терористичну політику. Особливий цинізм її вчинку криється в тому, що композиція є саундтреком до історичної драми "Незламна" про українку-снайперку Людмилу Павліченко.

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Вже у 2023 році на концерті-мітингу "Слава захисникам Вітчизни" прозвучав трек Віктора Цоя "Група крові". Тоді його творчість спаплюжили пропагандисти Ольга Кормухіна, Дмитро Харатьян і Дмитро Дюжев.

Нагадаємо, що життя Віктора Цоя обірвалося 15 серпня 1990 року. Артист потрапив у жахливу ДТП на дорозі Слока – Талсі в Латвійській РСР. "Москвич-2141", за кермом якого перебував лідер "Кіно", на швидкості близько 130 км/год вилетів на зустрічну смугу та врізався в автобус "Ікарус". Музикант загинув на місці, а водій автобуса вижив і був визнаний невинним у ДТП.

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Колись офіційна версія трагедії звучала досить просто: Цой заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу і врізався в інший транспортний засіб. Однак згодом з'ясувалося, що в ДТП все було не так просто. Латвійка, яка бачила аварію на власні очі, заявила, що "Москвич" Цоя летів так, ніби в нього стояли турбіни від літака, а через день вона дізналася, що в крові музиканта було 1,2 проміле алкоголю. Детальніше про всі версії загибелі артиста читайте в матеріалі OBOZ.UA.

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