Відвідав місце російського удару та Чорнобильську АЕС: стало відомо, де вже побував Ланністер із ''Гри престолів'' під час візиту в Україну

Під час несподіваного візиту в Україну виконавець ролі Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів", данський актор Ніколай Костер-Вальдау, ознайомився із різними аспектами життя нашої крани. Зірка на власні очі побачив наслідки російського терору українських міст, відвідавши місце прильоту в столиці, а також встиг побувати на Чорнобильській атомній електростанції.

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Протягом візиту актор, який є послом доброї волі Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, не уникав спілкування із журналістами та розповідав про побачене у власних соцмережах, адже його метою є нагадати світу про нашу Батьківщину та наголосити на необхідності допомагати українцям. Детальніше про приїзд знаменитості читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Чорнобильська АЕС

Делегація ПРООН на чолі з Ніколаєм Костером-Вальдау завітала на територію атомної електростанції 26 жовтня, однак повідомили про цю подію лише тепер. Актор відвідав меморіал "Героям Чорнобиля", блочні щити управління енергоблоків №3 та №4, новий безпечний конфайнмента також оглядовий майданчик об'єкта "Укриття".

Метою візиту делегації стало створення документального проєкту, що розповість світу про виклики, які постали черед ЧАЕС та зоною відчуження під час війни. Робота покликана поставити в центр уваги необхідність міжнародної підтримки.

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Місце російського удару

30 жовтня зірка "Гри престолів" особисто відвідав Дніпровський район столиці, який серйозно постраждав унаслідок терористичного балістичного обстрілу РФ. Актор оглянув понівечений ЖК "Комфорт Таун", де в квартирах повибивало вікна, було пошкоджено фасади та багаторівневий паркінг.

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Що не менш важливо, Ніколай Костер-Вальдау продемонстрував підтримку бізнесам, яких безпосередньо "торкнулася" діяльність агресора. Він поспілкувався із працівниками студії реабілітації на території ЖК, яка залишилася без вікон.

Вистава ветерана

Знаменитість став гостем моновистави "Одноденний герой", автором і виконавцем якої є ветеран російсько-української війни Володимир Тука. Постановка присвячена усім воїнам, які загинули під час свого першого виходу, й відображає особисту історію творця. Вистава справила незабутнє враження на Ніколая Костера-Вальдау. Особливо він залишився у захваті від того, як сміливо ветеран передав словами "божевілля останніх чотирьох років", пише "Суспільне культура".

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До речі, під час вистави зірка "Гри престолів" зробив зворушливий жест у бік Володимира Туки. Він на кілька секунд піднявся на сцену, аби допомогти ветерану виправити негаразди з костюмом.

Візит до Миколаєва

Перебуванням лише у Києві та області Ніколай Костер-Вальдау не обмежився. Увечері 30 жовтня він завітав до одного з закладів Миколаєва, де встиг зробити кілька кадрів із шанувальниками, одягненими в тематичні костюми до Геловіну.

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Нагадаємо, що про візит Джеймі Ланністера з "Гри престолів" в Україну стало відомо 29 жовтня. Тоді в мережі "розлетілися" фото й відео, на яких можна побачити, що актору довелося переночувати в київському метро на розкладайці після оголошення загрози ракетного обстрілу з боку РФ.

Після непростої ночі Ніколай Костер-Вальдау вийшов на зв'язок у соціальних мережах та заявив: для нього це стало досвідом, тоді як для тисяч українців – необхідністю, яка допомагає зберегти життя під час ворожих ударів. Зірка звернувся до світу з закликом не припиняти допомагати цивільному населенню України.

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"На мою думку, війна триває вже так довго, що, можливо, про неї легко забути, а в Європі настає певна втома, що є природним явищем – таке трапляється, це завжди трапляється. І я вважаю, що дуже важливо продовжувати розповідати цю історію, бо це дуже важлива історія, ось чому я тут", – описав мету свого візиту актор.

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