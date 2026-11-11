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Відома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
13,1 т.
Відома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто
Ведуча Наталі Солонік потрапила в жахливу ДТП

Українська телеведуча Наталі Солонік повідомила, що потрапила в жахливу дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок сильного удару вона отримала багато травм, найсерйознішою із яких став перелом шийного відділу хребта, тож наразі перебуває в лікарні та чекає на проведення операції.

Аварія сталася ще восьмого листопада, коли ведуча поверталася зі зйомок, однак публічно розповісти про інцидент у своїх Instagram-stories вона вирішила лише тепер. Як підкреслила Солонік, ДТП була настільки серйозною, що навіть могла позбавити її життя.

Відома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто

Наталі Солонік потрапила в жахливу ДТП після зйомок. Джерело: Скриншот

"У ніч на 08.11, повертаючись зі зйомок, я потрапила у страшу аварію. Минуло вже кілька днів, а я досі не можу до кінця усвідомити, що сталося. Дивлюся на те, що залишилося від машини, і розумію, що цей день для мене міг стати останнім. Але, мабуть, у життя на мене ще є інші плани, за що я йому безмежно вдячна!", – написала ведуча.

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За словами Наталі Солонік, на момент аварії вона спала на задньому сидінні автомобіля. Ведуча прокинулася від відчуття, що транспортний засіб почав сильно крутитися на дорозі.

"За секунду розумію, що ми вже неконтрольовано розвертаємося. Сильний удар. Спрацьовують подушки безпеки. Усе відбувалося за лічені секунди, але в той момент здавалося, що час просто зупинився", – розповіла телезірка.

Відома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто

Від передньої частини авто, в якому перебувала ведуча, майже нічого не залишилося. Джерело: Скриншот

На фотографії, якою поділилася ведуча, можна побачити, що від передньої частини автомобіля майже нічого не залишилося. Унаслідок удару сильно розтрощило двері, повибивало вікна, а також було пошкоджено салон.

Як розповіла Наталі Солонік, після ДТП вона має багато синців та ґуль на голові, проте ці травми далеко не найгірші: "Найнеприємніше – перелом шийного відділу хребта між 4-м і 5-м хребцями зі зміщенням. Ця ділянка, зокрема, впливає на рухливість рук. Правою рукою рухаю, але поки це досить боляче. Тож сьогодні готуюся до операції".

Відома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто

Солонік отримала серйозні травми. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що Наталі Солонік відома українцям як ведуча програми "Ближче до зірок" на телеканалі "ТЕТ" та бекстейджу співочого талант-шоу "Голос країни". Окрім того, вона є менторкою проєкту "Здійсни Мрію".

Відома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто

Наталі Солонік веде шоу "Ближче до зірок". Джерело: instagram.com/natalie_solonik

Раніше OBOZ.UA розповів, що Анатоліч потрапив у ДТП у Києві та показав, що сталося з його ретро-кабріолетом.

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