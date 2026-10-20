Відома блогерка оскандалилася відео біля могил Ірини Фаріон і Степана Гіги: що вона зробила та як виправдалася за інцидент

Блогерка та учасниця проєкту "Супермама" Анастасія Арбузова вляпалася в скандал після прогулянки Личаківський цвинтарем у Львові, де спочиває немало відомих українських постатей. У центрі уваги опинилися ролики інтернет-діячки біля могил мовознавиці Ірини Фаріон та артиста Степана Гіги, оскільки її поведінка здалася користувачам мережі максимально недоречною.

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Арбузова нарвалася на критику через надто веселий настрій, який продемонструвала на місці поховання співака, а от із донькою вбитої докторки філологічних наук Софією Особою навіть вступила в публічну суперечку. Подробиці скандалу та як виправдалася блогерка, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Скандал із могилою мовознавиці

На місці поховання Ірини Фаріон блогерка вирішила зробити кілька кадрів. Спершу Анастасія Арбузова записала ролик, де показала могилу мовознавиці, встелену квітами, а пізніше опублікувала кілька фото з досить провокативними підписами. Вона прямо зазначила, що вважає позицію Ірини Фаріон досить суперечливою, після чого звернула увагу на те, що на могилі колишньої народної депутатки немає пам'ятника.

"Увага, знавці! Через скільки ставиться пам’ятник на могилі? Скільки він робиться, якщо це витвір мистецтва? Пост із сарказмом. Хочу дізнатись, які всі експерти", – написала блогерка.

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На таку публікацію звернула увагу Софія Особа. Вона прямо назвала рішення Арбузової побідкатися через відсутність пам'ятника на могилі Ірини Фаріон "безцеремонністю" та прояснила, коли буде встановлено монумент.

"Може, перед наступною "інспекцією" поцікавитеся, скільки часу створюється авторський пам'ятник, який є витвором мистецтва, а не готовою плитою з каталогу? Пам'ятник буде. Такий, на який заслуговує Ірина Фаріон. І стоятиме він не для вашої оцінки чи фотографії. А поки навчіться відрізняти вшанування пам'яті від бажання влізти туди, куди вас ніхто не запрошував. Могила моєї мами – не об'єкт вашого контролю", – наголосила Особа.

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Коли інцидент набрав широкого розголосу, Анастасія Арбузова вирішила розставити крапки над "і". Як заявила блогерка в коментарі українському медіа, вона не знала надто багато інформації про Ірину Фаріон, однак після публікації фото біля могили мовознавиці почала отримувати багато неоднозначних повідомлень. Це й підштовхнуло зробити її саркастичний пост.

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"Мені почали писати, що її донька Соня зібрала гроші на пам'ятник, що вони посадили невинну людину, що в ту могилу треба було плюнути. Я думала: навіщо мені ця інформація? Просто показувала, хто там похований. А мені писали про пам'ятник знову й знову. Я подумала: які ж усі експерти зі встановлення пам'ятників! Ну яке вам діло? Це за ваші гроші його ставитимуть? Це її право, ставити пам'ятник чи ні. Тож я напівжартома написала: "А ну, панове експерти, через який час встановлюють пам'ятник?", – заявила інтернет діячка.

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За словами Арбузової, вона навіть надіслала особисте повідомлення Софії Особі, в якому прояснила, що не хотіла засуджувати її через відсутність пам'ятника на могилі матері, а навпаки – прагнула підтримати, мовляв, ніхто не має втручатися в цю ситуацію. Відповіді від доньки мовознавиці блогерка так і не отримала.

"У мене й раніше були конфлікти з публічними людьми: вони зазвичай можуть щось казати лише у себе в соцмережах, а в особисті не відповідають. Я не з полохливих. Можу написати, зателефонувати, пояснити. Для мене це нормально", – сказала учасниця "Супермами".

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Критика через відео на місці поховання Степана Гіги

На тому ж Личаківському цвинтарі Анастасія Арбузова зняла ролик біля могили народного артиста України, яку шукала близько години. Вона захопилася доглянутим виглядом місця поховання Степана Гіги та наголосила, що була його фанаткою. Протягом усього ролику блогерка була досить веселою та іноді навіть сміялася, що здалося користувачам мережі максимально дивним.

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"Чого смієшся? Це не місце для сміху".

"Люди приходять на могилу помолитись і згадати добрим словом, а не сміятись. Щось в цієї пані в голові немає порядку".

"Я в шоці. Було би хоч квіти принести. І хто їй дозволяє знімати? Все зробить, аби відео зняти, ще й регоче. Я думаю його родичі плачуть за ним, сумують, а тут регочеться".

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Проте Анастасія Арбузова зовсім не зрозуміла причину різкої критики в свій бік. Як переконана блогерка, думка про те, що на кладовищі всі мають плакати – це радянський наратив.

"Смерть – це початок нового. Нещодавно я сама коштом власним поховала людину, тож розумію, що таке похорон і що таке кладовище. А в них справді радянське мислення: на кладовищі всі мають плакати й побиватися", – заявила блогерка.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Анастасія Арбузова образила жителів Міста-героя та отримала жорстку відповідь.