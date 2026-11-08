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Відмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. Відео

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
186
Відмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. Відео
Ален Делон у 2011 році здійснив візит до України

8 листопада міг би святкувати свій день народження легендарний актор Ален Делон. У творчому доробку знаменитості десятки культових фільмів, які стали класикою для багатьох поколінь кіноманів, а от у пам'яті нашого народу він залишився ще й вірним другом України. Із перших днів великої війни він публічно засудив кривавий Кремлівський режим та навіть хотів приїхати на територію нашої Батьківщини, але, на жаль, не встиг. Та все ж у минулому Делону вдалося на собі відчути дух України під час нетривалого візиту.

Актор прилітав до Києва у 1997 році, аби зайняти крісло журі конкурсу краси "Міс Європа". Тоді поява Алена Делона в Україні не отримала широкого висвітлення, чого не скажеш про візит 2011-го. Знаменитість фактично на один день прилетів до української столиці, бо був спеціальним гостем церемонії нагородження народної премії "Телезірка", та встиг "розірвати" інформаційний простір. Подробиці читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Відмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. Відео

Ален Делон у 2011 році відвідав Київ, аби взяти участь у церемонії нагородження премії "Телезірка"

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Ален Делон прибув до Києва 27 лютого. Легенда кіно відмовився прогулюватися містом, тоді як спілкування із шанувальниками зовсім не уникав. Актор роздавав автографи, а особливо охоче взаємодіяв із нашими жінками – засипав їх компліментами та декого навіть встиг поцілувати. Краса українок настільки зачарувала Алена Делона, що він публічно заговорив бажання одружитися з однією із них.

"Ваші дівчата найкрасивіші у світі!", – наголошував зірка.

Під час урочистої церемонії Ален Делон подякував українцям за нагороду "За внесок у розвиток світового кінематографу", хоча й не обійшовся без трохи саркастичного коментаря: "Зазвичай подібні нагороди вручають тим, хто вже збирається з цього світ. Але, думаю, мені вона дісталась за мій талант".

Відмовився від прогулянки Києвом та хотів знайти дружину-українку: яким був одноденний візит легендарного Алена Делона в Україну. Відео

Легендарний актор підтримував Україну в війні

Після заходу знаменитість повернувся до готелю і вже наступного дня був вдома. За такою поведінкою було досить нелегко оцінити, чи сподобався Алену Делону візит до України, однак згодом з'ясувалося, що він отримав лише позитивні емоції. Актор настільки розхвалив своєму колезі Жану-Полю Бельмондо краєвиди нашої країни та національну кухню, що той вирішив приїхати до Харкова.

До речі, як розповідали люди, дотичні до організації візиту Алена Делона в Київ, зірка не ставив надприродних умов. У його райдері не було дорогих делікатесів, а натомість він спокійно ласував місцевими стравами на фуршеті.

Раніше OBOZ.UA розповів, що в мережі пригадали, як Ален Делон читав "Заповіт" Тараса Шевченка.

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