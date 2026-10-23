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"Відлюдниця" Софія Ротару публічно звернулася до покійного чоловіка російською мовою. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
87
"Відлюдниця" Софія Ротару публічно звернулася до покійного чоловіка російською мовою. Фото
Софія Ротару порушила мовчання в день смерті чоловіка

Естрадна співачка Софія Ротару, яка після початку повномасштабної війни максимально скоротила свою присутність у публічному просторі, порушила мовчання у болісну дату – 24-ті роковини з дня смерті чоловіка Анатолія Євдокименка. Артистка поділилася архівним кадром коханого та звернулася до нього російською мовою.

У своїх Instagram-stories знаменитість написала: "Помню и люблю" (мовою оригіналу), додавши смайлик червоного серця. Для публікації вона обрала світлину музиканта в молодості, де він попозував на камеру в вишитій сорочці та з м'якою усмішкою.

''Відлюдниця'' Софія Ротару публічно звернулася до покійного чоловіка російською мовою. Фото

Софія Ротару звернулася до чоловіка в роковини смерті. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що Анатолій Євдокименко був одним із головних фундаторів української естрадної та поп-сцени XX століття. Тривалий час він був керівником ансамблю "Червона рута", який втілював звучання епохи 1970 – 1980-х років. 

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Однак спокійно насолоджуватися життям музиканту не давали проблеми зі здоров'ям. У 1989-му Євдокименко переніс перший інсульт, після якого проходив довгу та складну реабілітацію. Його головною опорою була Софія Ротару, адже вона навіть поставила гастрольну діяльність на паузу, аби бути поруч із коханим.

''Відлюдниця'' Софія Ротару публічно звернулася до покійного чоловіка російською мовою. Фото

Втрата чоловіка була для співачки болісним ударом. Джерело: facebook.com/sofiarotaru.official

Але, на жаль, недуга знову дала про себе знати в 2002 році. У серпні Анатолій Євдокименко переніс другий інсульт, а третій напад, який стався восени, виявився для нього фатальним. 23 жовтня 2002 року музикант відійшов у вічність. Після втрати коханого Софія Ротару майже увесь час проводила біля його могили, відмовившись від усіх виступів.

''Відлюдниця'' Софія Ротару публічно звернулася до покійного чоловіка російською мовою. Фото

Анатолія Євдокименка поховали на Байковому кладовищі. Джерело: Скриншот

Поховали Анатолія Євдокименка на Байковому кладовищі в Києві. Пам'ять музиканта увіковічили гранітним монументом із зображенням його обличчя. На світлині, якою ділилася Ротару в 2024 році, можна побачити, що на його могилі висаджено багато квітів.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Софія Ротару показала рідкісне фото з будинку, в якому "ізолювалася" після 24 лютого 2022 року.

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