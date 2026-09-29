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"Від диригентки не могла відірвати очей". Виступ українського хору з хітом Євробачення несподівано став популярним у всьому світі

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 15,1 т.
"Від диригентки не могла відірвати очей". Виступ українського хору з хітом Євробачення несподівано став популярним у всьому світі
Український хор переспівав хіт Руслани "Дикі танці" та підкорив мережу

Артисти Академічного Подільського камерного хору "Леонтович-капела" Вінницької обласної філармонії несподівано стали зірками мережі. Вони виконали легендарний хіт Руслани "Дикі танці", з яким співачка в 2004 році перемогла на Євробаченні, та викликали неабияке захоплення як серед українців, так й іноземців.

Відео з запальною композицією у виконанні колективу переглянули на платформі TikTok 1,5 мільйона разів. Ба більше, запис вже зібрав понад 120 тисяч вподобайок та вражаючу кількість коментарів із компліментами.

Користувачі мережі відверто зізнавалися, що просто не могли перестати слухати хіт Євробачення у виконанні хору, а багато хто наголошував, що всю їхню увагу "вкрала" диригентка Ольга Бабошина. Вона віддавала всю себе улюбленій справі та випромінювала неймовірну енергію, тож підкорила серця публіки з усього світу.

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''Від диригентки не могла відірвати очей''. Виступ українського хору з хітом Євробачення несподівано став популярним у всьому світі

Хор "Леонтович-капела" підкорив мережу

Джерело: Скриншот

"Диригерка просто вогонь! Спочатку на неї дивилася, вдруге вже слухала, бо інакше неможливо".

"Я вже по колу 20 раз слухаю. Десь є повна пісня?"

"Класнючі! А від диригентки не могла відірвати очей".

"Керівниця хору – справжня перлина".

"Такий вайб. Руслана буде пишатися! Ця енергія – просто щось".

"Мені дуже подобається енергія диригентки. Вона така запальна, що я неабияк відчуваю її енергію і рухаюся в її ритмі".

''Від диригентки не могла відірвати очей''. Виступ українського хору з хітом Євробачення несподівано став популярним у всьому світі

Серця публіки підкорила диригентка

Джерело: Скриншот

''Від диригентки не могла відірвати очей''. Виступ українського хору з хітом Євробачення несподівано став популярним у всьому світі

У мережі в захваті від колективу

Джерело: Скриншот

Що відомо про хор

Колектив "Леонтович-капела" був створений у жовтні 2018 року та став відродженням традицій хорової капели ім. Миколи Леонтовича, на базі якої в 1937 році було засновано Вінницьку філармонію. Творчий колектив ансамблю налічує понад 30 осіб, а його художньою керівницею та головною диригенткою є заслужена діячка мистецтв України Ольга Бабошина.

''Від диригентки не могла відірвати очей''. Виступ українського хору з хітом Євробачення несподівано став популярним у всьому світі

Ольга Бабошина є художньою керівницею хору

Джерело: facebook.com/leontovichkapelaoficial

Хор вибудував свій унікальний стиль, поєднуючи академічну традицію з елементами естрадно-джазового звучання. Артисти активно впроваджують до свого репертуару музика сучасних українських і зарубіжних авторів та аранжувальників.

Раніше OBOZ.UA розповів, що "оновлений" хор Верьовки довів до мурах виконанням фольк-опери, якій уже 50 років.

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