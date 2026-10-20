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Від дружби на відстані до кохання: Маша Кондратенко вперше показала свого бойфренда-режисера, якого тривалий час приховувала від публіки

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
1,1 т.
Від дружби на відстані до кохання: Маша Кондратенко вперше показала свого бойфренда-режисера, якого тривалий час приховувала від публіки
Маша Кондратенко вперше розсекретила стосунки з Юрієм Чайкою. Джерело: instagram.com/mashaa.kondratenko

Українська співачка Маша Кондратенко вперше розсекретила свій роман із режисером та кліпмейкером Юрієм Чайкою. Виявилося, що будувати стосунки пара почала ще рік тому, однак не поспішала виносити серйозні зміни в особистому житті на публіку.

Завісу над своєю історією кохання Кондратенко й Чайка привідкрили в інтерв'ю для Cosmopolitan. Що цікаво, спершу артистка навіть не дивилася на режисера як на потенційного бойфренда, однак доля мала на їхні стосунки кардинально інші плани.

Від дружби на відстані до кохання: Маша Кондратенко вперше показала свого бойфренда-режисера, якого тривалий час приховувала від публіки

Маша Кондратенко оголосила про стосунки з Юрієм Чайкою. Джерело: Владлен Лисенко для Cosmopolitan

Маша Кондратенко та Юрій Чайка познайомилися у 2022 році, коли разом працювали над кліпом до пісні "Ведмеді-балалайки". Як пригадувала артистка, вже на першій зустрічі в Zoom вона звернула увагу на вроду режисера, а згодом була щиро вражена його галантністю.

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"Особисто ми зустрілися вже в Одесі, коли приїхали на знімання. Юра разом із продюсеркою відео зустріли нас біля потяга й одразу повезли в дуже класну кав’ярню, де пригостили гранатовим колд-брю. Уже тоді я звернула увагу, який він джентльмен і просто надзвичайно приємна людина. Після цього знайомства ми почали підтримувати приятельські взаємини на відстані, адже я жила в Києві, а він на той момент – в Одесі. До того ж тоді я була в інших стосунках, тому взагалі не розглядала Юру як потенційного хлопця", – поділилася співачка.

Від дружби на відстані до кохання: Маша Кондратенко вперше показала свого бойфренда-режисера, якого тривалий час приховувала від публіки

Стосунки пари тривають вже рік. Джерело: Владлен Лисенко для Cosmopolitan

Зі свого боку Юрій Чайка зізнався, що його симпатія до Маші Кондратенко зародилася з першого погляду. Виконавиця приємно здивувала режисера своєю людяністю та відсутністю будь-якої зверхності, що притаманна багатьом зіркам шоу-бізнесу.

Зрештою їхня дружба переросла в глибокі почуття. За словами Кондратенко, вона остаточно зрозуміла, що між ними з Юрієм Чайкою все серйозно, коли режисер допоміг полагодити їй бойлер. Для артистки завжди було важливо не лише чути слова про симпатію, а й бачити конкретні вчинки.

"Але якщо чесно, тоді я особливо не замислювалася, чи ми вже у стосунках, чи ні. Саме Юра першим чітко визначив, що ми пара, і я за це йому дуже вдячна. На початку стосунків у багатьох виникає невизначеність: ми зустрічаємося чи просто проводимо час разом? Чи має ця людина якісь плани на спільне майбутнє? А Юра дуже швидко розставив усі крапки над "і", – розповіла знаменитість.

Від дружби на відстані до кохання: Маша Кондратенко вперше показала свого бойфренда-режисера, якого тривалий час приховувала від публіки

Співачка побачила по вчинках режисера, що він ставиться до неї серйозно. Джерело: Владлен Лисенко для Cosmopolitan

Ця ситуація сильно закарбувалася і в пам'яті Юрія Чайки. Він пригадав, що тоді після роботи "летів" по інструменти, адже хотів допомогти Маші Кондратенко не тому, що "треба", а через те, що ставив її комфорт, усмішку та спокій вище за власну зручність.  

Що цікаво, рішення вивести особисте життя з тіні далося співачці непросто. Вона мала досить болісний досвід публічних стосунків, тож довго тримала сердечні справи за сімома замками. Однак з часом Маша Кондратенко зрозуміла, що хоче ділитися спільними моментами з Юрієм Чайкою, в чому режисер її повністю підтримав.

"Для нас усе досить просто: ми не відчуваємо, що один із цих світів нам заважає. Є наше приватне життя, є її публічне життя, є моє – і все це може прекрасно існувати разом. Мені подобається, що ми відкриваємо нашу історію саме тоді, коли обоє готові до цього", – підкреслив кліпмейкер.

Від дружби на відстані до кохання: Маша Кондратенко вперше показала свого бойфренда-режисера, якого тривалий час приховувала від публіки

Кондратенко і Чайка відкрили в собі нові сторони під час стосунків. Джерело: Владлен Лисенко для Cosmopolitan

Як розсекретили закохані, стосунки розкрили в кожному з них абсолютно нові сторони. Маша Кондратенко навчилася прямо говорити про свої почуття та стала більш ніжною, тоді як Юрій Чайка нарешті відчув свободу бути собою.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України Ферміном Егідо.

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