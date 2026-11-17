Телеведуча Анастасія Даугуле та одеський ресторатор Савва Лібкін одружилися після відновлення стосунків, які завершили наприкінці 2017 року. Закохані влаштували святкування біля моря та в одному з ресторанів нареченого.

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Весільні світлини пари оприлюднила фотографиня на ім'я Стефанія в Instagram. "Весілля Савелія та Анастасії", – лаконічно підписали кадри.

На фотографіях, які зробили у ретро-стилі, Даугуле та Лібкін позують у кількох образах, не приховуючи щасливих усмішок.

Судячи з оприлюднених кадрів, весільна фотосесія відбулася в теплу пору року. Молодята фотографувалися на пляжі та в одному з одеських закладів Лібкіна.

У коментарях пару та світлини засипали компліментами:

"Як же круто! Неймовірні фото".

"Стефа, ти, як завжди, геніальна. На цих фото стільки життя".

"Оце рівень вау, робота – супер".

"Це неймовірно".

"Це вау! Які живі, соковиті фото".

"Анастасія – неймовірна жінка, колега, телеведуча! Радію за молодят! Фото неймовірні".

"Bay! І фото супер. І за Сааву я рада".

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Історія стосунків телеведучої та ресторатора почалася приблизно десять років тому. Вони зустрічалися з 2014 року, однак наприкінці 2017-го вирішили розійтися. Попри це, колишнім закоханим вдалося зберегти спілкування.

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Згодом їхні шляхи знову перетнулися, а в грудні 2025 року Даугуле вже розповідала про відновлення контакту з Лібкіним. В інтерв'ю виданню "Коротко про" телеведуча зізналася, що обоє за цей час змінилися та тепер намагаються побудувати спільне життя на нових засадах.

"Я рада, що ми відновили спілкування. Ми давно одне одного знаємо. Але довго не спілкувалися. Думаю, кожен з нас змінився", – говорила вона.

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Даугуле також пояснила, що багато працювала над собою та шукала внутрішньої гармонії, адже вважає її важливою умовою здорових стосунків.

"Людина стає гармонійною в стосунках, коли знаходить гармонію з собою. Впевнена у цьому. І цю гармонію шукала активно і наполегливо. Мені здається, я змінилась. Мені здається, змінився і Савва. Зараз ми намагаємось збудувати гармонійний, спільний всесвіт", – ділилася телеведуча.

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Анастасія Даугуле народилася 1975 року в Ризі. Вона має звання заслуженої журналістки України, працює на телеканалі "Інтер" і веде ефіри національного телемарафону "Єдині новини".

Після закінчення гімназії переїхала до України, де вступила на історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Там журналістка спеціалізувалася на історії Стародавнього Риму та паралельно вивчала політологію.

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Водночас особисте життя Савви Лібкіна було насиченим. Його першою офіційною дружиною стала Римма Сокол, з якою він побрався 1985 року. У подружжя народилася донька Юлія. Після розлучення колишнє подружжя зберегло хороші стосунки.

Згодом у Лібкіна були стосунки з жінкою на ім'я Олена, з якою він не реєстрував шлюб. У 2000 році в них народилася донька Ніколь. Ще однією офіційною дружиною ресторатора стала Лілія. У цьому шлюбі народилися дві доньки – Софія та Мія.

У квітні 2021 року Лібкін одружився з журналісткою та продюсеркою Мариною Маричевою. Весілля відбулося в одному з його одеських ресторанів. Однак уже в грудні 2023-го ресторатор повідомив про розлучення. За його словами, рішення було спільним.

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