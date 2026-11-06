Важила 132 кг: alyona alyona розсекретила, скільки кілограмів втратила за два тижні після операції зі зменшення шлунку

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - працівник на заводіКраїна ЄС впала в залежність від українців: вони працюють у 70% компанійУ схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціУ схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуІлюстраційне фото. ГороскопІдеальний день для фінансових справ: Риби, сміливо йдіть уперед, а на Левів чекає важкий період – гороскоп на 6 жовтня для всіхУ Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відеоУ Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відео"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із Україною"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із УкраїноюІлюстрація - 25 копійокЗа 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монетаСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоБез батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. ФотоБез батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. ФотоФотографія Президента США Дональда ТрампаТрамп порівняв війну в Україні з Іраном і анонсував гучне рішення. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Важила 132 кг: alyona alyona розсекретила, скільки кілограмів втратила за два тижні після операції зі зменшення шлунку

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
1,3 т.
Важила 132 кг: alyona alyona розсекретила, скільки кілограмів втратила за два тижні після операції зі зменшення шлунку
Alyona Alyona розкрила, наскільки схудла після перенесення баріатричної операції. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка та авторка пісень Alyona Alyona розкрила, як змінилися цифри на її вагах після перенесення баріатричної операції. Під ніж хірурга артистка лягала з вагою 132 кілограми, а за два тижні втратила близько 12 кг.

Відповідним результатом виконавиця поділилася у своєму Instagram. Окремо Alyona Alyona підкреслила, що наважилася на операцію зі зменшення шлунку не задля конкретної цифри, а для того, аби побачити зміни всередині себе.

Важила 132 кг: alyona alyona розсекретила, скільки кілограмів втратила за два тижні після операції зі зменшення шлунку

Alyona Alyona розповіла, скільки кілограмів втратила після баріатричної операції. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

"22.10 мені зробили операцію. І після цього щодня мене питають: "Ну що, ти вже скільки скинула?". Люди люблять приміряти на себе щось бажане. Навіть якщо й уявно. Але моя ціль – не цифри. А процес. Процес змін, нових навичок, перестановка пріоритетів. Процес вибору себе. Це головне. Дякую всім, хто прийшов сюди з добром і розділяє мій шлях", – зазначила артистка.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
15,6 т.
Таємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛ
15,6 т.
Таємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛ
Ірена Ремик КалдашІрена Ремик Калдаш
9,8 т.
Анетта Барсівна без маски, кіста Насті Каменських та Віталій Козловський у Москві. Інтерв'ю з "королевою Троєщини", яка нині тримає менталку українців
9,8 т.
Анетта Барсівна без маски, кіста Насті Каменських та Віталій Козловський у Москві. Інтерв'ю з "королевою Троєщини", яка нині тримає менталку українців
Іван ЧерленськийІван Черленський
2,8 т.
Було чотири випадки: британського коміка визнали винним у зґвалтуванні і сексуальному насильстві
2,8 т.
Було чотири випадки: британського коміка визнали винним у зґвалтуванні і сексуальному насильстві

Допис Alyona Alyona доповнила серією світлин у білизні, а наприкінці додала кадр, де стоїть на вагах. Зараз реперка важить 120,7 кг.

Важила 132 кг: alyona alyona розсекретила, скільки кілограмів втратила за два тижні після операції зі зменшення шлунку

Через два тижні після операції Alyona Alyona важит 120,7 кг. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Раніше Alyona Alyona розповідала, що до останнього відкладала операцію зі зменшення шлунку, хоча навіть лікарі радили їй погодитися на хірургічну маніпуляцію, мовляв, це її єдиний вихід. Артистка намагалася схуднути завдяки спорту та навіть спеціальних ін'єкцій, однак ніколи не досягала бажаного результату.

Важила 132 кг: alyona alyona розсекретила, скільки кілограмів втратила за два тижні після операції зі зменшення шлунку

Раніше вага артистки становила 132 кг. Джерело: Скриншот

Як ділилася реперка, проблеми з зайвими кілограмами вона мала протягом усього життя. У дев'ятому класі Alyona Alyona важила 82 кг, а от на випускний у 16 років вже йшла з вагою 122 кг. Виконавиця чудово усвідомлює, що баріатрична операція може не стати для неї "панацеєю", проте все ж прагне побачити в собі зміни.

Раніше OBOZ.UA писав, що alyona alyona розповіла про наслідки зменшення шлунку та чому зараз не може завагітніти.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесусоцмережіЗайва вагафотографіїALYONA ALYONAALYONA ALYONA
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!